Нуртас Адамбай признался, что навязывал людям свои взгляды на религию

Казахстанский режиссёр Нуртас Адамбай признался, что в последние годы слишком категорично высказывался о религии и навязывал окружающим собственные взгляды. Об этом он рассказал в интервью Канату Бейсекееву в Лос-Анджелесе. Поводом для разговора стало видео с тоя, где мужчина публично критиковал женщин и заявил, что праздник проводят не по нормам шариата. Адамбай сначала резко осудил его, но позже увидел в нём собственное прошлое поведение.

Я прошу прощения у этого человека за то, что я его осудил, негативно отреагировал. Это было по моей глупости. Я дурак, который вот так осуждал, — сказал режиссёр.

Он вспомнил, что сам раньше мог выступать на свадьбах и обязательно говорить о религии, хотя не являлся специалистом.

Потом стал понимать, что просто людям навязывал своё, — признался Адамбай.

Режиссёр также заявил, что не считает музыку харамом, подчеркнув, что это его личная позиция и он больше не хочет выдавать собственные взгляды за единственно правильные. В интервью Адамбай рассказал и о жизни в США. Сейчас он живёт на накопления и деньги, заработанные ранее в кино. Из-за студенческого статуса он пока не может официально работать. По его словам, накоплений хватит примерно на год, а в будущем он рассчитывает получить визу талантов. Одновременно режиссёр планирует запустить собственную онлайн-площадку, где зрители смогут отдельно покупать его фильмы без подписки.