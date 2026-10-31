Нуртай Сабильянов поддержал усиление контроля за расходованием бюджетных средств

Создание государственной комиссии по контролю за расходованием бюджетных средств в рамках программы «Халықтық құрылыс» станет важным шагом для обеспечения прозрачности государственных расходов и предупреждения коррупционных нарушений. Такое мнение выразил член Қазақстан Халық Кеңесі, руководитель Комиссии по вопросам регионального развития и поддержки предпринимательства Нуртай Сабильянов.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реализации программы «Халықтық құрылыс». Президент предложил создать государственную комиссию, в состав которой войдут руководители профильных ведомств, депутаты Курултая и маслихатов, члены Халық Кеңесі, общественные деятели, активисты, волонтёры и журналисты.

По его словам, предложение Президента Касым-Жомарта Токаева направлено на эффективное использование государственных средств, развитие регионов и модернизацию инфраструктуры.

«Данная инициатива будет способствовать дальнейшему развитию страны, модернизации инфраструктуры, а также эффективному использованию средств Национального фонда, выделяемых на строительство необходимых населению объектов», – отметил Нуртай Сабильянов.

Как подчеркнул эксперт, создание комиссии позволит обеспечить целевое использование 6,5 трлн тенге, предусмотренных на 2027-2029 годы для строительства новых объектов в интересах населения.

Особое внимание Сабильянов уделил вопросам предупреждения коррупции и неэффективного расходования бюджетных средств.

«К сожалению, в нашей стране по-прежнему немало тех, кто посягает на государственные средства и допускает коррупционные нарушения. Считаю, что создание такой комиссии станет конкретным шагом по предупреждению подобных правонарушений», – подчеркнул он.

По словам Нуртая Сабильянова, проблема незавершённых строительных объектов и неэффективного использования выделенных средств неоднократно поднималась на встречах в регионах.

«Во время встреч в регионах мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда, несмотря на выделение бюджетных средств, некоторые объекты оставались незавершёнными, а средства использовались неэффективно. Мы поднимали эти вопросы, пытались урегулировать их на законодательном уровне, а также направляли соответствующие запросы в правоохранительные органы», – рассказал он.

При этом, как отметил Сабильянов, человеческий фактор по-прежнему остаётся одной из проблем в вопросах расходования государственных средств.

«Пресечение злоупотреблений со стороны недобросовестных чиновников и обеспечение целевого использования государственных средств остаются одними из наиболее актуальных задач на сегодняшний день», – подчеркнул он.

Отдельно член Қазақстан Халық Кеңесі обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов государственных закупок.

«Необходимо предусмотреть все необходимые механизмы, чтобы не допустить превращения государственных закупок (тендеров) в собственный бизнес и извлечения личной выгоды за их счёт», – заявил Сабильянов.

В завершение он выразил мнение, что решение Президента будет способствовать развитию страны, повышению благосостояния населения и обеспечению общественного контроля за использованием государственных средств.