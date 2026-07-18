Нурторе Жусип: Если хочешь изменить общество — воспитай собственного ребенка

Известный общественный деятель и журналист Нурторе Жусип в подкасте портала Adyrna поделился мнением о культуре казахского приветствия, семейном воспитании, национальных ценностях, мировоззрении молодежи, демографических изменениях и развитии современной литературы. По его словам, некоторые традиции, появившиеся сравнительно недавно, не следует воспринимать как исконно казахские. Он также подчеркнул, что развитие общества начинается с личной ответственности каждого человека.

Каким должно быть казахское приветствие?

Нурторе Жусип отметил, что некоторые формы приветствия, получившие распространение в последние годы, не соответствуют традиционному казахскому этикету. По его мнению, обычай обходить всех сидящих за дастарханом и пожимать каждому руку, а также приветствовать людей поцелуями в щеку не относятся к исконным казахским традициям.

«Особенно в казахской традиции не было принято, чтобы мужчина первым протягивал руку женщине, ставя ее в неловкое положение и вынуждая здороваться. И привычку целовать друг друга при встрече я тоже считаю лишней», — сказал Нурторе Жусип.

По его словам, не стоит связывать некоторые современные привычки с древними казахскими обычаями. В основе традиционной культуры приветствия всегда лежали уважение к старшим и взаимное почтение.

Общественный деятель также затронул тему поведения за дастарханом. По его мнению, помимо соблюдения традиций, важно помнить и о правилах гигиены.

«Многие мужчины могут не придавать этому значения. Но я лично не поддерживаю привычку, когда человек, только войдя в дом, начинает обходить всех сидящих за столом и пожимать руки. Не стоит забывать и о вопросах гигиены», — отметил он.

По мнению Нурторе Жусипа, важно отличать исконные традиции народа от привычек, появившихся позже, поскольку настоящая культура приветствия всегда основывалась на уважении и хорошем воспитании.

«Вместо критики — воспитывайте своих детей»

Во время беседы Нурторе Жусип заявил, что многие проблемы общества берут начало в семейном воспитании. По его словам, такие качества, как трудолюбие, честность, ответственность и уважение к старшим, формируются прежде всего в семье.

Он подчеркнул, что неправильно возлагать всю ответственность за существующие проблемы исключительно на государство. Каждый гражданин должен добросовестно выполнять свои обязанности и вносить вклад в развитие общества. Именно так, считает он, формируется сознательное общество.

Ответственность казахской нации возросла

В интервью общественный деятель также затронул демографические изменения. По его словам, сегодня доля казахов в населении страны превышает 70%, а это накладывает особую ответственность.

«Сегодня доля казахского народа превысила 70%. Именно казахская нация формирует политику, экономику и несет ответственность за происходящее в стране. Это большая ответственность. Мы также отвечаем за судьбу и благополучие представителей других этносов, которые живут рядом с нами. Стабильность, мир, межнациональное согласие, крепкая семья и сохранение традиционных ценностей — именно на этих основах должно строиться общество. Цель развития определил Глава государства», — сказал Нурторе Жусип.

Продолжая эту мысль, он вновь подчеркнул, что вместо того чтобы критиковать происходящее в стране, каждый человек должен прежде всего уделять внимание воспитанию собственных детей. По его словам, качество общества начинается с ответственности каждого гражданина.

«Борьба между невежеством и человечностью вечна»

Говоря о воспитании молодежи, Нурторе Жусип отметил, что самая важная борьба в жизни человека — это борьба между человечностью и невежеством.

«Противостояние между невежеством и человечностью — вечная борьба. Человек, оставшийся во власти невежества, уже не сможет вернуться на путь человечности. Преступность, стремление жить напоказ, зависть, пустословие, привычка только критиковать других вместо того, чтобы работать самому, — все это рождается из невежества. Поэтому нужно выбирать путь человечности. Не предавайте свою совесть, честь и достоинство», — заявил он.

По мнению общественного деятеля, жизненные цели молодых людей не должны ограничиваться желанием приобрести дорогой телефон или престижный автомобиль. Главное — сохранить человеческие качества, чувство собственного достоинства, совесть и честь.

Он также отметил, что зависть, стремление произвести впечатление на окружающих и пустые разговоры ведут человека к духовному упадку. Каждый молодой человек должен стремиться приносить пользу своей семье, обществу и стране.

Кроме того, Нурторе Жусип призвал молодежь уделять внимание не только внешнему благополучию, но и духовному развитию. По его словам, путь нравственности, о котором писал Абай, и укрепление веры должны стать главными жизненными ориентирами каждого молодого человека.

Современная литература должна рассказывать о сегодняшнем обществе

Нурторе Жусип также высказался о развитии современной казахской литературы. По его мнению, писателям следует чаще обращаться к жизни современного общества, а не ограничиваться произведениями о героях прошлого и исторических трагедиях.

«Мы не только кочевой народ, живший в седле. Еще со времен Отрара и Сыгнака мы строили города и создавали культуру. Поэтому современная литература должна не оглядываться постоянно назад, а рассказывать о жизни казахов в городах эпохи новых технологий», — считает он.

По мнению общественного деятеля, как и в мировой литературе, казахстанские писатели должны больше писать о судьбах своих современников и жизни нынешнего общества. Постоянное восхищение прошлым не решает проблем настоящего, поэтому повседневная жизнь современных горожан, их внутренние переживания и вызовы должны стать одной из главных тем литературы нового времени.