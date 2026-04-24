Нуржас Садырбаев одержал победу в международном проекте «Voice Beyond Horizon»

Победителя поздравила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает BAQ.KZ.

В своем поздравлении министр отметила, что талант, упорство и сценическое мастерство артиста получили высокую оценку на международном уровне. По её словам, успех Нуржаса — важное событие, которое укрепляет престиж казахстанского искусства.

Как подчеркнула Аида Балаева, участники проекта из Китая, Казахстана, Малайзии, Сербии, Италии и Кыргызстана посетили священные места Казахстана, познакомились с культурой, историей и богатой природой страны.

Министр пожелала молодому артисту новых творческих успехов и выразила уверенность в дальнейшем развитии казахстанского искусства на международной арене.