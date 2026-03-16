Нуждающиеся семьи ВКО получили 35 тонн угля
Инициативу проявили местные предприниматели.
Вчера 2026, 23:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
104Фото: Акимат ВКО
В Тарбагатайском районе Воосточного Казахстана прошла благотворительная акция «Жақсылық жасап жарысайық!», благодаря которой поддержку получили малообеспеченные и многодетные семьи, передает BAQ.KZ.
По инициативе местных предпринимателей, оказавших помощь за счёт собственных средств, нуждающимся жителям района доставили 35 тонн угля, а также передали 20 продуктовых корзин.
«Эта помощь позволила хоть немного облегчить бытовые условия нескольких семей. Неравнодушные земляки, выступившие инициаторами доброго дела, показали пример настоящей поддержки и взаимовыручки. Такие акции укрепляют в обществе атмосферу доброты и взаимовыручки», - отметили в районном акимате.
Тарбагатайцы поблагодарили всех, кто проявил заботу и внес вклад в благотворительность, отметив, что такие добрые дела особенно важны для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Самое читаемое
- 86,7% казахстанцев поддержали новую Конституцию – опубликованы экзитполы
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив
- Наблюдатель СНГ рассказал о необычном событии у избирательного участка