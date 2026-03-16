В Тарбагатайском районе Воосточного Казахстана прошла благотворительная акция «Жақсылық жасап жарысайық!», благодаря которой поддержку получили малообеспеченные и многодетные семьи, передает BAQ.KZ.

По инициативе местных предпринимателей, оказавших помощь за счёт собственных средств, нуждающимся жителям района доставили 35 тонн угля, а также передали 20 продуктовых корзин.

«Эта помощь позволила хоть немного облегчить бытовые условия нескольких семей. Неравнодушные земляки, выступившие инициаторами доброго дела, показали пример настоящей поддержки и взаимовыручки. Такие акции укрепляют в обществе атмосферу доброты и взаимовыручки», - отметили в районном акимате.

Тарбагатайцы поблагодарили всех, кто проявил заботу и внес вклад в благотворительность, отметив, что такие добрые дела особенно важны для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.