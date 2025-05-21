С 24 мая в Казахстане начнет работу информационная система "Центр обеспечения жилищем" от Отбасы банка. Новый цифровой портал предназначен для автоматизированной постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилье и дальнейшего получения мер государственной поддержки, передает BAQ.KZ.

Согласно сообщению банка, подать заявку можно будет с 9:00 утра 24 мая, авторизовавшись на портале с помощью действующей ЭЦП. До этой даты пользователи могут ознакомиться с функционалом сайта и подготовить необходимые документы.

Система автоматически проверит соответствие заявителя условиям постановки на учет: совершеннолетие, отсутствие жилья на праве собственности в течение последних пяти лет, либо наличие единственного аварийного жилья. Учетная запись будет дополнена так называемым "цифровым портретом" — в нем будут учитываться семейное положение, доходы, социальные выплаты и другие факторы, влияющие на статус нуждающегося.

Новая система интегрирована с 14 государственными базами данных, что позволит сократить сроки обработки заявок. Если заявка не требует дополнительных документов, услуга предоставляется за один рабочий день. В случае необходимости загрузки сканов — срок увеличивается до трёх рабочих дней.

Каждому заявителю и членам его семьи будет направлено SMS-сообщение с номера 1414 с запросом на согласие по обработке персональных данных. Ответ на него является обязательным этапом подачи заявки.

Кто сможет подать заявку для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье на портале orken.otbasybank.kz?

С 24 мая встать на учет в качестве нуждающихся в жилье смогут: