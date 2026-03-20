Бозумбаев ответил на слухи о назначении акимом Алатау
Может ли Канат Бозумбаев стать акимом нового современного города Алатау?
Сегодня 2026, 12:45
Фото: BAQ.KZ
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал слухи о возможном назначении акимом города Алатау. Вопрос ему задали журналисты в кулуарах правительства, учитывая его активное участие в реализации проекта, передает BAQ.KZ.
Журналисты поинтересовались, рассматривается ли его кандидатура на пост главы города в будущем.
«Никаких прогнозов нет. Я уже трижды был акимом, считаю, что сейчас нужно давать дорогу молодым», – коротко ответил Канат Бозумбаев.
Он подчеркнул, что не рассматривает возможность занять эту должность, отметив важность обновления управленческих кадров.
