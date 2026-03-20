Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал слухи о возможном назначении акимом города Алатау. Вопрос ему задали журналисты в кулуарах правительства, учитывая его активное участие в реализации проекта, передает BAQ.KZ.

Журналисты поинтересовались, рассматривается ли его кандидатура на пост главы города в будущем.

«Никаких прогнозов нет. Я уже трижды был акимом, считаю, что сейчас нужно давать дорогу молодым», – коротко ответил Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что не рассматривает возможность занять эту должность, отметив важность обновления управленческих кадров.