В День памяти жертв политических репрессий Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с масштабным обращением к народу, в котором затронул вопросы исторической памяти, национальной идентичности и политических реформ. Глава государства подчеркнул, что знание истории является основой для построения справедливого общества и устойчивого будущего страны, передает BAQ.KZ.

"Нужно изучать и знать историю своего народа. Это аксиома. Без глубокого знания национальной истории и, самое главное, без должного ее понимания невозможно рассчитывать на объективность суждений о современных политических тенденциях. Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна. Здесь не может быть каких-либо исторических интерпретаций, и, тем более, оправдания антигуманной и, по своей сути, порочной государственной политики того периода времени. Вместе с тем не следует субъективно, предвзято политизировать историю, использовать ее в качестве инструмента реализации разного рода деструктивных планов, распространения популистских идей. В нашем обществе должна присутствовать высокая гражданская ответственность. Репрессии и голод – это трагедия не только казахского народа, хотя мы очень сильно пострадали, пожалуй, больше всех, но и большинства народов бывшего советского государства. Поэтому крайне важно извлечь эти горькие уроки из прошлого, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Наш народ – хранитель уникального культурного кода цивилизации Великой степи. Это помогло нам выстоять и сохранить человеческое достоинство во времена судьбоносных вызовов. Следуя идеалам солидарности, гуманизма, братства, наши предки протянули руку помощи всем пострадавшим в годы жестокого лихолетья. Именно поэтому сегодня в основе нашей общенациональной идентичности лежат такие ценности, как взаимопомощь, ответственность, толерантность", - подчеркнул Президент.

Президент особо акцентировал внимание на необходимости беспристрастного прочтения исторических событий и отказа от идеологического давления.

"Прочтение истории не должно находиться под влиянием текущего политического момента. Но, к сожалению, это происходит сплошь и рядом. Еще недавно безудержно восхвалявшиеся исторические персонажи по мановению пера так называемых ученых становятся антигероями. И наоборот, имена заклейменных позором политических деятелей усилиями пропагандистов становятся популярными, организаторы и исполнители репрессивной кампании превращаются в народных героев.

Мы должны помнить имена безвинно репрессированных государственных и общественных деятелей, ученых и врачей, а также их родственников, включая жен. Но прошлое, каким бы трагическим оно ни было, не должно стать препятствием к развитию и прогрессу нашего народа. Нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю. Нужно освобождаться от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад – это проявление слабости. На пути к Независимости и суверенитету наш народ преодолел множество трудностей и вызовов. Поэтому в сознании нашего общества незыблемым и сакральным должен стать постулат "Независимость превыше всего". Важно как зеницу ока беречь наше общенациональное единство и укреплять государственность. Еще раз повторяю: помнить о прошлом, чтить его – правильно, однако мы должны идти только вперед и стремиться к лучшему будущему", - сказал Токаев.

Глава государства отметил значимость проведённых реформ, направленных на обновление политической системы и усиление роли гражданского общества.

"Сегодня мы уверенно идем вперед, претворяя в жизнь национальную стратегию, осуществляя масштабные реформы для построения Справедливого Казахстана. Три года назад в результате общенационального референдума была обновлена Конституция, что заложило прочный фундамент для дальнейшего поступательного прогресса страны. Мы кардинально переформатировали политическую систему, усилив полномочия Парламента и подотчетность Правительства. Был создан Конституционный Суд, значительно расширены возможности для участия граждан в принятии государственных решений. Важным шагом, который повысил доверие общества к власти, стало введение прямой выборности сельских и районных акимов. Проведены системные реформы для утверждения верховенства закона и порядка, защиты прав женщин и обеспечения безопасности детей. Парламент принял соответствующие законы на эту тему. Это лишь часть большой работы по всесторонней модернизации страны. Впереди еще большая работа. Самое главное, реформы изменили политический менталитет нашей нации. Происходит обновление общественного сознания. Об этом ярко свидетельствует общенациональный проект "Таза Қазақстан", который получил всенародную поддержку и воспринят в качестве долгосрочной стратегии. Сегодня мы вместе строим справедливое государство и гармоничное общество, и каждый гражданин вносит свой вклад в это дело. Люди поверили в реальность перемен, став движущей силой созидательных преобразований. В Казахстане формируется новая политическая и избирательная культура, при которой плюрализм мнений гармонично сочетается с единством целей и устремлений. Постепенно уходят в прошлое иждивенческие настроения и привычка к критиканству. Сегодня в почете трудолюбие, стремление к знаниям и прогрессу. Вышел на первый план принцип "Закон и Порядок". Другими словами, благодаря проводимым реформам обретает зримые очертания новое качество нашей нации. И мы продолжим вместе идти этой дорогой, укрепляя общенациональную идентичность и закаляя наше единство".

Отдельный блок обращения был посвящён молодому поколению. Президент Токаев призвал молодежь быть готовой к вызовам времени и сохранять верность идеалам Независимости.