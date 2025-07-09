  • 9 Июля, 15:51
  • BAIGENEWS

Нужно ли фильтровать воду из-под крана в Астане – мнение эксперта

Какой путь вода проходит перед тем, как попасть в систему водоснабжения?

Сегодня, 14:48
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:48
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Фото: pixabay.com

Зачем хлорировать воду еще на начальном этапе очистки программе "Важная тема" рассказал Жаннур Кабылбеков, исполняющий обязанности начальника водоочистных сооружении ГКП "Астана су арнасы". В чем кроется опасность "сырой" воды? Как часто и по каким критериям проверяют воду в лабораториях, прежде чем пустить ее по трубам системы водоснабжения? И можно ли после этого пить воду прямо из-под крана? Ответы найдете в новом интервью BAQ.kz.

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