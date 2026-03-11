Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал случаи жестокого обращения с животными. В кулуарах Мажилиса он отметил, что в Казахстане действуют достаточно жесткие нормы законодательства, предусматривающие ответственность за такие действия, передает BAQ.KZ.

По словам министра, в настоящее время по отдельным фактам ведутся следственные мероприятия, поэтому давать подробные оценки преждевременно.

«Законы у нас достаточно жесткие. Есть нормы и в Уголовном кодексе, и в Кодексе об административных правонарушениях. Поэтому говорить о том, что законодательство не работает, нельзя. По случаю жестокого убийства 13 собак в городе Алматы, по данному факту ведутся оперативно-следственные мероприятия, давайте дождемся их результатов», – сказал Нысанбаев.

Он подчеркнул, что любые случаи жестокого обращения с животными должны пресекаться, а виновные - привлекаться к ответственности.

«Если такие факты жестокого обращения с животными выявляются, конечно, они должны пресекаться. Я надеюсь, что найдут этих извергов и накажут», – заявил министр.

Нысанбаев также напомнил, что за последние годы законодательство в этой сфере было значительно ужесточено.

«Если посмотреть, за последние 5-7 лет мы серьезно ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Законы у нас достаточно строгие, просто нужно найти этих нелюдей и привлечь их к ответственности», – добавил он.

Отметим, ранее в одном из дворов Алматы жители обнаружили на мусорке гору обезображенных трупов собак.