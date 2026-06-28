"Нужно прилететь в Казахстан": Известный стример заинтересовался нашей страной
Сегодня 2026, 07:11
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Сегодня 2026, 07:11Сегодня 2026, 07:11
157Фото: iStock
Казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим попал в прямой эфир популярного стримера IShowSpeed во время многомиллионной трансляции с чемпионата мира 2026 по футболу. В ходе стрима он показал Казахстан и рассказал о стране международной аудитории.
После увиденного IShowSpeed в эфире заявил, что «нужно полететь в Казахстан», отметив интерес к стране.
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