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"Нужно прилететь в Казахстан": Известный стример заинтересовался нашей страной

Сегодня 2026, 07:11
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iStock Сегодня 2026, 07:11
Сегодня 2026, 07:11
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Фото: iStock

Казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим попал в прямой эфир популярного стримера IShowSpeed во время многомиллионной трансляции с чемпионата мира 2026 по футболу. В ходе стрима он показал Казахстан и рассказал о стране международной аудитории.

После увиденного IShowSpeed в эфире заявил, что «нужно полететь в Казахстан», отметив интерес к стране.

 
 
 
 
 
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Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

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