"Нужно прилететь в Казахстан": Известный стример заинтересовался нашей страной

Казахстанский блогер Дастан Мухамедрахим попал в прямой эфир популярного стримера IShowSpeed во время многомиллионной трансляции с чемпионата мира 2026 по футболу. В ходе стрима он показал Казахстан и рассказал о стране международной аудитории.

После увиденного IShowSpeed в эфире заявил, что «нужно полететь в Казахстан», отметив интерес к стране.