"Нужны деньги на мать": аферист выманил миллионы у жительницы Усть-Каменогорска
Жительница ВКО лишилась более 7 миллионов тенге.
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В Восточно-Казахстанской области зарегистрирован случай крупного мошенничества. В полицию Усть-Каменогорска обратилась местная жительница с заявлением о том, что её знакомый обманом выманил у неё более 7 миллионов тенге, сославшись на необходимость срочного лечения своей матери, передает BAQ.KZ.
По словам заявительницы, инцидент произошёл в январе 2023 года. Мужчина убедил её в необходимости помочь материально, после чего получил от неё 7 714 000 тенге. Позднее выяснилось, что указанная информация не соответствует действительности, а деньги были присвоены.
По факту возбуждено досудебное расследование по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.
Полиция Восточно-Казахстанской области в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность при передаче денежных средств, даже если просьба исходит от знакомых:
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Проверяйте информацию и не поддавайтесь эмоциональному давлению;
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Не передавайте крупные суммы без расписки или подтверждающих документов;
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Связывайтесь с другими близкими, чтобы подтвердить правдивость ситуации;
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При малейших сомнениях обращайтесь в полицию по номеру 102.
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