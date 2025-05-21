В Восточно-Казахстанской области зарегистрирован случай крупного мошенничества. В полицию Усть-Каменогорска обратилась местная жительница с заявлением о том, что её знакомый обманом выманил у неё более 7 миллионов тенге, сославшись на необходимость срочного лечения своей матери, передает BAQ.KZ.

По словам заявительницы, инцидент произошёл в январе 2023 года. Мужчина убедил её в необходимости помочь материально, после чего получил от неё 7 714 000 тенге. Позднее выяснилось, что указанная информация не соответствует действительности, а деньги были присвоены.

По факту возбуждено досудебное расследование по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

Полиция Восточно-Казахстанской области в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность при передаче денежных средств, даже если просьба исходит от знакомых: