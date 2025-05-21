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"Нужны деньги на мать": аферист выманил миллионы у жительницы Усть-Каменогорска

Жительница ВКО лишилась более 7 миллионов тенге.

Сегодня, 18:05
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: BAQ.KZ

В Восточно-Казахстанской области зарегистрирован случай крупного мошенничества. В полицию Усть-Каменогорска обратилась местная жительница с заявлением о том, что её знакомый обманом выманил у неё более 7 миллионов тенге, сославшись на необходимость срочного лечения своей матери, передает BAQ.KZ.

По словам заявительницы, инцидент произошёл в январе 2023 года. Мужчина убедил её в необходимости помочь материально, после чего получил от неё 7 714 000 тенге. Позднее выяснилось, что указанная информация не соответствует действительности, а деньги были присвоены.

По факту возбуждено досудебное расследование по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

Полиция Восточно-Казахстанской области в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность при передаче денежных средств, даже если просьба исходит от знакомых:

  • Проверяйте информацию и не поддавайтесь эмоциональному давлению;

  • Не передавайте крупные суммы без расписки или подтверждающих документов;

  • Связывайтесь с другими близкими, чтобы подтвердить правдивость ситуации;

  • При малейших сомнениях обращайтесь в полицию по номеру 102.

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