Nvidia теряет Китай: доля на рынке чипов для ИИ упала до 34%

Американская Nvidia стремительно теряет один из крупнейших рынков мира. По итогам 2025 года она занимала 55% китайского рынка чипов для искусственного интеллекта, а за первое полугодие 2026-го ее доля упала до 34%. Китайская Huawei подобралась вплотную, у нее уже 28%. Такие данные приводит аналитическая компания IDC, с отчетами которой ознакомилось агентство Reuters.

Речь о чипах-ускорителях для дата-центров. Это специальные процессоры, на которых обучают и запускают модели искусственного интеллекта.

Минус 44% за год

С января по июнь Nvidia поставила в Китай 678 тысяч таких чипов. Это на 44% меньше, чем годом раньше. А за весь 2025 год, по данным IDC, она отгрузила в страну около 2,2 млн ускорителей.

Huawei за первое полугодие поставила 572 тысячи ускорителей. Год назад за тот же период у нее было чуть больше 300 тысяч, то есть поставки выросли почти вдвое.

Китайские производители растут один за другим. Подразделение Alibaba по разработке чипов T-Head заняло 7% рынка, Cambricon 5%, Kunlunxin от Baidu 4%, Hygon 3%. Из 11 китайских компаний, за которыми следит IDC, поставки нарастили девять.

Почему так вышло

Вашингтон запретил продавать в Китай самые мощные чипы Nvidia, поэтому выбор ее товаров для китайских покупателей сильно сузился. Пекин, в свою очередь, продвигает отечественные разработки и обязал местные компании получать разрешение, чтобы ввозить даже разрешенные чипы Nvidia.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг не раз критиковал американские ограничения. По его словам, из-за них американская компания фактически отдает Huawei китайский рынок чипов для ИИ объемом $50 млрд.

IDC не уточняет, какие именно чипы Nvidia вошли в эти 34%. Неизвестно и то, учтены ли новейшие B200 и B300. Их экспорт в Китай запрещен, но их провозят туда контрабандой. В Nvidia на запрос Reuters не ответили.

Видеокарты уступили место

Всего за полгода в Китай поставили 2,008 млн ускорителей для ИИ. Причем расклад внутри рынка поменялся.

Графические процессоры, или GPU, на которых чаще всего обучают нейросети, продаются хуже. Их поставки упали на 26%, до 991 тысячи штук, потому что разрешенных к продаже моделей в Китае мало.

Зато другие ускорители, которые создают под конкретные задачи, например для работы уже обученных моделей, выросли почти на 80%, до 1,016 млн. Впервые их стало больше, чем GPU.

95% этого сегмента держат четыре китайские компании, Huawei, T-Head, Kunlunxin и Cambricon. Их чипы покупают госорганы, интернет-компании и операторы связи.

Важна уже не скорость одного чипа

В IDC считают, что конкуренция смещается. Теперь выигрывает не тот, у кого самый быстрый чип, а тот, чьи чипы лучше работают вместе в больших вычислительных кластерах.

По прогнозу IDC, в этом году поставки ускорителей для ИИ в Китае вырастут на 19%, а поставки GPU, наоборот, сократятся на 9%.