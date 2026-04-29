NVIDIA заинтересовалась проектом строительства «Долины ЦОДов» в Экибастузе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом по глобальному развитию ИИ-инфраструктуры NVIDIA Николо Мартином Капрезой, а также сооснователями Firebird AI Размигом Бергом Овакимяном и Александром Есаяном.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что Казахстан намерен в течение ближайших трех лет стать полностью цифровой страной.

По словам Токаева, запуск суперкомпьютерных кластеров на базе технологий NVIDIA стал важным шагом для укрепления технологического суверенитета и развития цифровой экономики страны.

Президент также рассказал о планах реализации стратегического проекта «Долина ЦОДов» в Экибастуз. Проект предусматривает создание масштабной вычислительной инфраструктуры с доступной электроэнергией, телекоммуникациями и налоговыми преференциями для инвесторов.

Представители NVIDIA и Firebird AI сообщили, что аналогичный проект уже реализуется в Армении.

По итогам встречи стороны договорились изучить возможности совместной работы по развитию ИИ-экосистемы в Казахстане.