Внутренняя устойчивость страны сегодня напрямую связана с качеством работы государственных институтов, а парламентская реформа остаётся одной из ключевых тем общественной повестки. Об этом заявил депутат Мажилиса Сергей Пономарев на V заседании Национального курултая, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, обсуждение конституционных и парламентских изменений в стране продолжается уже несколько месяцев и активно вовлекает политические партии и гражданское общество.

"Объявленная вами парламентская реформа по-прежнему остаётся одной из ключевых тем. В обществе уже почти полгода активно идёт обсуждение конституционной реформы, и в этот процесс вовлечены не только эксперты, но и политические партии. Это показывает высокий общественный запрос на обновление политической системы и повышение эффективности представительных органов власти", — отметил мажилисмен.

Он также подчеркнул, что действующий состав парламента отражает высокий уровень политического плюрализма и стал самым многопартийным за всю историю независимого Казахстана.

"Нынешний мажилис - самый многопартийный за всю историю страны. В нём представлены шесть профессиональных партий с разным опытом и взглядами. Это важный шаг в развитии парламентской культуры и формировании более сбалансированной системы сдержек и противовесов", — заявил он.

Как отмечает Сергей Пономарев, успешная реализация парламентской реформы станет одним из ключевых факторов укрепления внутренней устойчивости государства и доверия общества к институтам власти.