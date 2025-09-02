В 2025 году Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для проживания, свидетельствуют данные, опубликованные изданием Profit.ro, передает BAQ.KZ.

Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в американском мегаполисе достигла рекордных $4107 в месяц, а ежемесячные расходы на жизнь одного человека (без учёта аренды) составляют около $1700. Высокий спрос и дефицит жилья продолжают удерживать цены на недосягаемом уровне, несмотря на демографические сдвиги, вызванные пандемией.

Рейтинг базируется на так называемом "Индексе стоимости жизни плюс арендная плата", который учитывает повседневные расходы: продукты, транспорт, коммунальные услуги и стоимость жилья. Все города мира сравнивались с Нью-Йорком, принятым за точку отсчёта с индексом 100.

Интересно, что половина городов из топ-10 рейтинга находится в Швейцарии. Цюрих, занявший второе место, удерживает позиции благодаря высокой арендной плате и крепкому швейцарскому франку. В первую пятёрку также вошли Женева и Базель — города с высоким уровнем жизни и стабильной экономикой, где даже базовые услуги обходятся дорого.

Среди других дорогостоящих городов — Сан-Франциско, где средняя стоимость жилья превышает $1,3 млн, а также Бостон и Сан-Хосе, что подчеркивает концентрацию дороговизны в технологических и финансовых центрах США.

Азия также представлена в десятке — восьмое место занимает Сингапур, один из самых густонаселённых и урбанизированных городов мира. Высокая плотность населения, ограниченность земельных ресурсов и развитая инфраструктура делают проживание в городе-государстве крайне затратным.

Эксперты отмечают, что к классическим факторам вроде высокой покупательной способности населения добавляются и локальные: валютный курс, налоговая нагрузка, зависимость от импорта и логистическая инфраструктура. Все это формирует уникальный финансовый климат в каждом городе и влияет на доступность жизни.

В условиях продолжающегося инфляционного давления и нестабильности на мировых рынках, разрыв между доступными и элитными городами лишь усиливается. И, как показывает свежий рейтинг, Нью-Йорк пока остаётся недосягаемым лидером этой гонки стоимости.