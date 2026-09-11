Нью-Йорк спустя 25 лет раскрыл правду о токсичном воздухе после 11 сентября

Нью-Йорк опубликовал более 170 тысяч страниц документов о качестве воздуха и действиях городских властей после терактов 11 сентября 2001 года. Материалы указывают, что чиновники знали о рисках токсичного загрязнения, однако публично продолжали заверять жителей в безопасности воздуха. Документы раскрыла администрация мэра Зохрана Мамдани в рамках соглашения с организацией 9/11 Health Watch, которая несколько лет добивалась доступа к архиву через суд.

Ранее суд признал действия городских властей при отказе в предоставлении документов необоснованными. В опубликованный массив вошли материалы о качестве воздуха, оценке рисков, загрязнении и внутренней переписке чиновников. В частности, документы свидетельствуют, что городские власти опасались юридических последствий из-за возможных заболеваний, связанных с токсичным воздействием.