Нью-Йорк столкнулся с масштабным финансовым кризисом

По данным The Economist, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил о серьёзном бюджетном кризисе в городе, передает BAQ.kz.

По его словам, дефицит бюджета составляет около 12 млрд долларов.

Он отметил, что решить проблему только за счёт сокращения расходов невозможно. Поэтому городу необходимо искать новые источники доходов и пересматривать финансовые отношения с властями штата.

Мамдани также допустил возможность повышения налога на недвижимость. Кроме того, он попросил поддержку у властей штата, чтобы помочь закрыть бюджетный дефицит.

В целом ситуация описывается как крупный финансовый разрыв, который, по словам мэра, требует не только экономии, но и дополнительных доходов и помощи со стороны штата.