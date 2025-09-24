Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк на юбилейную 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН начался со встреч на разных уровнях: многосторонняя повестка в ООН, серия переговоров с лидерами государств и институтов, а также плотный инвестиционно-технологический блок с крупнейшими мировыми корпорациями. В целом это очень показательный срез новой экономической стратегии: диверсификация рынков капитала и технологий, уход от сырьевой экономики и встраивание в глобальные цепочки технологий, финансов и культурных проектов. Иностранные СМИ также обратили внимание на баланс интересов. С одной стороны, Казахстан активно развивает связи с США, заключая крупные экономические соглашения. С другой — стране важно сохранять взвешенность в отношениях с традиционными партнёрами в Евразии. В аналитических материалах подчёркивается, что новая дипломатия К.Токаева отражает стремление к независимости и многовекторности, оставляя пространство для гибких решений.

Многосторонний контур и дипломатия

В ходе визита К.Токаев провел разговор с президентом США Д. Трампом. В центре беседы оказались перспективы расширения двусторонних связей: от экономики и торговли до актуальных международных тем. Американский лидер подчеркнул важность углубления партнёрства, отметив возрастающую роль Казахстана как стабильного и надёжного игрока в регионе. Международные СМИ отметили сам факт встречи как знаковый: в американской прессе её назвали "сигналом особого внимания к Центральной Азии", а европейские издания подчеркнули, что Казахстан, сохраняя нейтралитет, одновременно расширяет диалог с крупнейшими мировыми центрами силы.

Во время встречи с Генеральным секретарём ООН А. Гутерришем стороны обсудили ключевые темы сессии и роль Казахстана в поддержании многосторонности и устойчивого развития, климатической повестки и роль Казахстана в стабилизации Центральной Азии.

Казахстан давно позиционирует себя как мост и посредник в международных переговорах. В этом контексте особенно важной стала встреча Президента РК с В. Зеленским: сам факт диалога — это сигнал о готовности поддерживать дипломатические усилия и гуманитарную повестку, при этом сохраняя взвешенный и нейтральный формат участия. Не менее показательной стала встреча с президентом Черногории Я. Милатовичем. Для Казахстана это вектор на Балканы, где Черногория, будучи членом НАТО и кандидатом в ЕС, может стать связующим звеном в сфере туризма, инвестиций и культурных обменов.

Встреча с Президентом Европейского совета Ш. Мишелем подчеркнула особое значение энергетического партнёрства. Брюссель рассматривает Казахстан как одного из ключевых поставщиков для диверсификации энергорынка: около 40% урана, потребляемого в ЕС, поступает из Казахстана, а на долю Европы приходится почти 70% казахстанского экспорта нефти. Для Евросоюза это гарантия устойчивых поставок и развития "среднего", для Астаны — доступ к инвестициям и новым технологиям. А встреча с представителями Госдепартамента США и Спецпосланником по Центральной Азии С. Гором продемонстрировала взаимный интерес к более плотной кооперации в формате "С5+1", обеспечивающим баланс в Центральной Азии. Обсуждались вопросы экономического взаимодействия, визовой либерализации, развитие образовательных программ и привлечение американских инвестиций в транспорт и энергетику.

В рамках визита в Нью-Йорк Глава государства провёл ряд важных переговоров с европейскими лидерами. Состоялась встреча с Князем Монако Альбером II, где обсуждались вопросы экологии и устойчивого развития — сферы, в которых Монако имеет международное признание и опыт. Также Президент РК переговорил с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. В центре внимания оказались финансы и инвестиции: Люксембург — один из крупнейших финансовых хабов Европы, и его интерес к Казахстану открывает новые перспективы для сотрудничества в банковской и цифровой сферах.

Во время беседы с Президентом Финляндии А.Стуббом акцент был сделан на "зелёной" энергетике и высоких технологиях. Финляндия известна своим опытом в области устойчивых инноваций, и диалог с Хельсинки даёт Казахстану возможность перенимать успешные практики. Отдельного внимания заслужила встреча с Президентом Франции Э.Макроном. Стороны обсудили стратегическое партнёрство, которое включает как энергетику и ядерную сферу, так и культурные инициативы. Париж традиционно играет важную роль в европейской политике, и укрепление связей с Францией усиливает международные позиции Казахстана.

Инвестиции и финансы: деньги любят ясность

Особое значение имела встреча К.Токаева с руководством "Citigroup" — одного из крупнейших финансовых институтов мира. Банк управляет активами на сумму более $2,4 трлн., работает в более чем 160 странах и обслуживает миллионы корпоративных клиентов, включая транснациональные корпорации, правительства и суверенные фонды. Для Казахстана сотрудничество с "Citi" — это, по сути, пропуск в глобальную финансовую систему. Польза от такого партнёрства очевидна. Во-первых, "Citi" способен сопровождать крупные инфраструктурные проекты, обеспечивая доступ к дешёвым и "длинным" деньгам. Во-вторых, банк предоставляет площадку для выхода казахстанских компаний на мировые рынки капитала, в том числе через IPO и облигационные размещения. В-третьих, сотрудничество с "Citigroup" усиливает доверие иностранных инвесторов к Казахстану: если глобальный банк такого уровня готов поддерживать проекты в стране, значит, они соответствуют международным стандартам прозрачности и корпоративного управления.

В разговоре с главой U.S. Chamber of Commerce С. Кларк обсуждалось долгосрочное наращивании торговли и "дорожной карте" для компаний в Казахстане.

Не менее значимой стала встреча с руководством "Blackstone" — крупнейшего в мире фонда альтернативных инвестиций. Под управлением компании находятся активы на сумму свыше 1 трлн. долларов, а портфель включает недвижимость, инфраструктуру, энергетику, технологии и медицину. По сути, "Blackstone" — это финансовый гигант, способный "перезапускать" целые отрасли. Для Казахстана сотрудничество с "Blackstone" открывает доступ к огромным ресурсам для финансирования инфраструктурных проектов — транспортных коридоров, энергетических мощностей, новых промышленных кластеров. Во-вторых, фонд обладает экспертизой в модернизации и управлении активами: речь идёт не просто о деньгах, а о передаче управленческих практик, что повышает эффективность казахстанских компаний. В-третьих, присутствие "Blackstone" в проекте служит мощным сигналом для мирового инвестиционного сообщества: если фонд с таким масштабом и репутацией входит в Казахстан, это снижает риски для других инвесторов

Обсуждая цифровые финансы с Д. Коэном, президентом по глобальным делам "Goldman Sachs Global Institute", К.Токаев выразил благодарность за многолетнее сотрудничество и отметил ключевую роль партнёрства в сфере искусственного интеллекта и трансформации финансовой системы. Со стороны "Goldman Sachs" была представлена Digital Asset Platform — инструмент, способный ускорить развитие цифровых сервисов в стране. Для Казахстана этот диалог открывает доступ к опыту мирового уровня: лучшим практикам в регулировании криптотехнологий, управлении цифровыми активами и создании современной инфраструктуры для инновационных финансовых решений.

Глобальный игрок на рынках private equity и специальных ситуаций — партнёр для сложных реструктуризаций и "длинных" капиталовложений с активами около $65 млрд. "Cerberus Capital Management" в лице CEO/CIO Ф. Бруно также выразил стремление предоставить возможность привлекать деньги в трансформационные проекты, а это не только вложения в стабильные отрасли, но и реструктуризация компаний, модернизация производств и антикризисное управление. Для Казахстана этот интерес особенно важен. Во-первых, "Cerberus" способен заходить в проекты, которые другие фонды сочли бы слишком рискованными, и превращать их в работающий бизнес. Это означает, что в страну могут прийти инвестиции даже в сложные сектора, нуждающиеся в обновлении — от промышленности до инфраструктуры. Во-вторых, фонд приносит с собой уникальные управленческие технологии: умение выводить активы из кризиса и внедрять современные стандарты корпоративного управления. В-третьих, присутствие такого игрока открывает Казахстану возможность привлекать не только традиционный капитал, но и так называемые "smart money" — деньги, за которыми стоит экспертиза и долгосрочная стратегия.

E-commerce, облака и комплаенс: от логистики до локализации дата-сервисов и развития цифровых экосистем – это все о компании "Amazon". Для Казахстана сотрудничество с Amazon может стать стратегическим рывком. Логистическая экспертиза Amazon может интегрироваться с транзитным потенциалом Казахстана, присутствие Amazon в регионе укрепит наш цифровой суверенитет, даст возможность внедрять международные стандарты, обучать специалистов и формировать экосистему ИТ-стартапов вокруг глобальной платформы.

Реальный сектор, энергетика и авиация

Для Казахстана продолжение и углубление партнёрства с "Chevron" и "ExxonMobil" это гарантированный приток инвестиций в нефтегазовую отрасль — только расширение проекта "ТШО" оценивается в десятки миллиардов долларов. Компании внедряют передовые технологии добычи и экологические стандарты, что помогает адаптировать нефтяной сектор к глобальным требованиям ESG. Во время встреч с руководством двух мировых энергетических гигантов, К. Токаев отметил, что компании важны не только как партнёры в добыче, но и в логистике и транспорте, особенно в проекте расширения "Тенгиза" и разработки месторождений на Карачаганаке. "Chevron", с годовой выручкой свыше $200 млрд. является крупнейшим иностранным инвестором в РК и соучредителем проекта "Тенгизшевройл", обеспечивающего до трети национальной добычи нефти. "ExxonMobil", оборот которой превышает $340 млрд., более 25 лет присутствует на нашем рынке. Компания участвует в разработке Кашагана — одного из крупнейших нефтяных месторождений мира.

Один из лидеров мировой урановой отрасли и давний партнёр Казахстана "Cameco" важнейшая переменная в уравнении энергетической безопасности и будущего атомной генерации. "Cameco" контролирует около 10% мирового рынка, а в партнёрстве с "Казатомпромом" реализует проекты, которые делают Казахстан безусловным лидером по добыче урана (свыше 40% глобального объёма). Во время разговора с CEO Т.Гитцелем Президент РК подчеркнул, что благодаря решению о строительстве АЭС, Казахстан вступает в новый этап развития энергетики, в свою очередь Т.Гитцель проинформировал о планах совместного предприятия "Инкай". Значимость этой кооперации трудно переоценить, она напрямую влияет на мировой энергетический баланс: по мере роста интереса к чистой атомной энергетике спрос на уран увеличивается, сотрудничество позволяет развивать цепочку до экспорта готового ядерного топлива.

Для улучшения туристического и логистического климата прошли встречи с представителями авиа и ж/д производства. Бразильский авиастроительный концерн, занимающий третье место в мире по производству гражданских самолётов "Embraer", дает шанс Казахстану развивать региональные перевозки и авиационный сервис. Наша страна с огромной территорией и разреженной плотностью населения остро нуждается в современных и экономичных самолётах среднего и малого класса, сотрудничество может включать обучение пилотов и инженеров, создание сервисных центров в Центральной Азии, обсуждалась и перспектива применения устойчивого авиационного топлива (SAF).

А с руководством компании "Wabtec" был заключён крупнейший контракт на сумму $4,2 млрд. на поставку 300 локомотивов для Казахстана. Компания уже более десяти лет работает в Астане, вложила свыше $230 млн. и произвела более 600 локомотивов для внутреннего рынка и экспорта. Новые локомотивы усилят позиции страны как ключевого транспортного узла между Европой и Азией и создадут дополнительные рабочие места в индустрии.

В повестке визита был и социальный акцент — встреча с представителями "PepsiCo Foundation", благотворительного подразделения одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков. Годовой оборот корпорации "PepsiCo" превышает $90 млрд. долларов, её продукция представлена в более чем 200 странах, а фонд ежегодно инвестирует сотни миллионов в социальные программы, охватывающие питание, здравоохранение и устойчивое развитие. Для Казахстана сотрудничество с "PepsiCo Foundation" важно, поскольку это привлечение ресурсов в проекты продовольственной безопасности, включая школьное питание, борьбу с дефицитом микроэлементов и поддержку сельских регионов.

Комплекс из 21 музея и исследовательских центров "Smithsonian Institution" также выразил намерение сотрудничать в культурных обменах. "Smithsonian" — это не только коллекции мирового значения, но и площадка для научных экспедиций, образовательных программ и культурной дипломатии. Ежегодно музеи института посещают более 20 миллионов человек, что позволит интегрировать казахстанское наследие в мировую научную среду.

Бизнес-диалог

Президент РК принял участие в круглом столе с американским бизнесом — формат "одной площадки", где сводятся транспорт/логистика, финансы, цифровые платформы, агропром, переработка. В отличие от двусторонних переговоров, здесь речь шла о "широкой воронке" — о создании общей рамки для будущих инвестиций и проектов. Для нашей страны это возможность представить сразу целый пакет инвестиционных направлений, подобные дискуссии позволяют услышать ожидания бизнеса напрямую: какие условия важны для инвесторов, какие реформы и гарантии требуются для реализации долгосрочных проектов. Американская сторона отметила значительный прогресс Казахстана в проведении экономических реформ, улучшении инвестиционного климата и борьбе с коррупцией. Для США важно видеть в Центральной Азии надёжного партнёра, способного обеспечить стабильность и прогнозируемость, а Казахстан, по мнению участников, всё чаще подтверждает этот статус.

Технологии и образование

Разговор с одним из ключевых учёных в области машинного обучения Я. Лекуном означают шаг к встраиванию Казахстана в мировую экосистему искусственного интеллекта. "Meta", владеющая такими платформами, как "Facebook", "Instagram" и "WhatsApp", объединяет свыше 3 млрд. пользователей и активно инвестирует в разработку передовых технологий искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. Для Казахстана сотрудничество с "Meta" — это прежде всего инвестиция в будущее: это развитие национальных компетенций в сфере ИИ, создание исследовательских центров, подготовка специалистов, участие казахстанских университетов и стартапов в международных проектах.

Тут же хотелось бы отметить встречу с CEO "ETS" (Educational Testing Service) А. Севак. Именно "ETS" создала TOEFL, GRE и другие экзамены, которые ежегодно сдают более 50 миллионов человек в 180 странах. Организация задаёт мировые стандарты оценки знаний и играет важную роль в формировании глобального рынка образовательных услуг. Для РК это возможность интегрировать национальную систему образования в международное пространство, обеспечив казахстанским студентам и специалистам доступ к признанным в мире стандартам. Также, совместные программы могут повысить качество подготовки кадров, особенно в сферах, где важна конкурентоспособность на глобальном уровне — инженерии, науке, цифровых технологиях. Спорт тоже не остался в стороне, на встрече с президентом "FIFA" Д. Инфантино, была обсуждена программа FIFA Arena, в рамках которой в Казахстане уже построено более 50 современных футбольных полей, а до 2030 года планируется довести их число до 150. В стране футболом занимаются свыше 300 тысяч детей и подростков, и поддержка "FIFA" открывает возможности для роста массового спорта.

Выступление К.Токаева на 80 сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Речь Президента Казахстана на 80-й сессии Генассамблеи ООН прозвучала как спокойный и последовательный месседж о том, каким видит мир Казахстан и что страна готова предложить. Президент отметил, что ООН остаётся символом надежды для миллионов людей, но переживает кризис доверия. "Всеобъемлющая реформа Организации Объединённых Наций является стратегической необходимостью", — подчеркнул он, призвав обновить Совет Безопасности с учётом интересов Азии, Африки, Латинской Америки и средних держав.

Отдельное внимание Токаев уделил вопросам мира и безопасности. Он напомнил о разрушении системы контроля над вооружениями, рекордных военных расходах и предложил Казахстан в качестве площадки для диалога по ядерному разоружению. "Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно", — сказал К.Токаев. В блоке о региональных вызовах прозвучали призывы к прекращению войны в Украине, защите мирных жителей в Газе, поддержке двухгосударственного решения на Ближнем Востоке.

Климатическая тема заняла особое место. К.Токаев говорил о таянии ледников и угрозе водной безопасности, подчеркнул усилия Казахстана по спасению Арала и Каспия. Также Президент РК предложил закрепить за 22 апреля статус Международного дня озеленения планеты.

Особый акцент К.Токаев сделал на цифровом будущем страны. "Наша стратегическая цель – в течение трёх лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу", — отметил он. Президент подчеркнул запуск национального суперкомпьютера, перевод 90% госуслуг в онлайн и готовность внедрить искусственный интеллект во все ключевые сферы экономики и управления.

В заключение Глава Государства представил Казахстан как страну реформ и устойчивого роста: с экономикой, которая в этом году вырастет более чем на 6%, с курсом на декарбонизацию и развитием сельского хозяйства. Он подчеркнул: "Наш выбор – баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война".

Что говорят международные СМИ

Судя по иностранным источникам, визит К. Токаева в Нью-Йорк воспринимается как важный шаг к трансформации внешней политики и экономики. В западной прессе отмечают, что на полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН Астана стремится показать новый уровень вовлечённости: от дипломатии и гуманитарных инициатив до масштабных экономических сделок. Особое внимание вызвала встреча с В.Зеленским. Как пишет турецкое агентство Anadolu, Токаев "призвал к дипломатическим усилиям для прекращения конфликта в Украине". Этот акцент заметили многие, поскольку Казахстан демонстрирует нейтральную, но конструктивную позицию, подчеркивая готовность быть площадкой для диалога.

Экономический блок стал настоящим прорывом: американские СМИ вынесли в заголовки сделку по закупке 300 локомотивов. Радио Свобода отмечает, что это крупнейший контракт в истории железнодорожного сектора Казахстана и часть курса на модернизацию инфраструктуры. Журналисты подчёркивают, что такие шаги позволяют Астане снизить зависимость от соседних держав и привлечь технологии мирового уровня.

Интерес вызвали и переговоры с глобальными корпорациями. В частности, внимание уделили встрече с Amazon. В образовательной сфере СМИ выделяют переговоры с ETS. Критики обращают внимание и на риски. Крупные сделки могут столкнуться с проблемами прозрачности и реализации: подписать контракт проще, чем воплотить его в жизнь. Важно, чтобы выгоды ощущали не только элиты, но и простые граждане — через рабочие места, инфраструктуру и доступ к новым технологиям.

Казахстан готов играть более активную роль в глобальной политике и экономике, привлекая капитал, технологии и культурное сотрудничество. Теперь многое будет зависеть от того, насколько быстро Астана сможет перевести договорённости в конкретные проекты — будь то дата-центры Amazon, региональные самолёты Embraer или развитие атомной энергетики с Cameco.