О чем договорились на VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий
И к чему призывают лидеры общественного мнения?
18 Сентября, 18:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
18 Сентября, 18:5618 Сентября, 18:56
357Фото: BAQ.kz
VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий завершился в Астане. В обсуждении глобальных проблем приняли участие 100 делегаций из 60 стран, среди которых – духовные лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма и синтоизма. Съемочная группа BAQ.kz встретилась с участниками межконфессионального диалога, чтобы рассказать, о чем они договорились за два минувших дня.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов