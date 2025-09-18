VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий завершился в Астане. В обсуждении глобальных проблем приняли участие 100 делегаций из 60 стран, среди которых – духовные лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма и синтоизма. Съемочная группа BAQ.kz встретилась с участниками межконфессионального диалога, чтобы рассказать, о чем они договорились за два минувших дня.