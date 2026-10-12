О чем договорились Токаев и Король Филипп: опубликовано совместное заявление

Казахстан и Бельгия намерены расширять сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, критически важных минералов, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования. Эти направления вошли в совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и Короля бельгийцев Филиппа по итогам переговоров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Документ приняли 12 октября в рамках первого государственного визита Короля бельгийцев в Казахстан.

Одним из ключевых направлений стороны назвали критически важные минералы. Казахстан и Бельгия договорились развивать сотрудничество в этой сфере, а также в нефтехимии, промышленности, машиностроении и возобновляемой энергетике.

Отдельный блок посвящен цифровым технологиям. Страны выразили заинтересованность в совместных проектах в области искусственного интеллекта, больших данных, облачных технологий, суперкомпьютерной инфраструктуры и центров обработки данных.

В транспортной сфере Казахстан и Бельгия намерены усиливать связь между Европой и Азией. В совместном заявлении отдельно отмечена растущая роль Транскаспийского международного транспортного маршрута как одного из путей между двумя регионами.

Есть договоренности и по сельскому хозяйству. Стороны планируют увеличивать взаимную торговлю аграрной продукцией, развивать пищевую промышленность и внедрять современные агротехнологии.

Еще одно направление – образование и наука. Казахстан и Бельгия поддержали создание совместных образовательных программ, академические обмены, научные исследования и партнерства между университетами и исследовательскими центрами.

В сфере здравоохранения стороны договорились продолжать сотрудничество в развитии первичной медико-санитарной помощи. Эта тема также будет обсуждаться 14 октября в Алматы на международной конференции, посвященной 50-летию Алма-Атинской декларации.

В заявлении затронуты климатические вопросы. Казахстан и Бельгия намерены совместно работать над проблемами изменения климата, дефицита воды и деградации окружающей среды.

Кроме того, стороны приветствовали вступление в силу изменений в соглашение со странами Бенилюкс, касающееся освобождения владельцев служебных паспортов от визовых требований.

К 35-летию установления дипломатических отношений в 2027 году страны также рассчитывают завершить переговоры по соглашению, которое позволит членам семей сотрудников дипломатических представительств официально работать в принимающей стране.

Отдельная часть совместного заявления посвящена международной политике. Казахстан и Бельгия подтвердили приверженность международному праву, центральной роли ООН и договорились активнее взаимодействовать на площадках ООН, ОБСЕ, а также в форматах «Казахстан – ЕС» и «Центральная Азия – ЕС».

Касым-Жомарт Токаев и Король Филипп назвали первый государственный визит бельгийского монарха в Казахстан важной вехой и заявили о намерении придать отношениям двух стран новый импульс.

Полный текст соглашения можно посмотреть здесь.