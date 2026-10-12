О чем договорились Токаев и Король Филипп: опубликовано совместное заявление
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Казахстан и Бельгия намерены расширять сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, критически важных минералов, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования. Эти направления вошли в совместное заявление Касым-Жомарта Токаева и Короля бельгийцев Филиппа по итогам переговоров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Документ приняли 12 октября в рамках первого государственного визита Короля бельгийцев в Казахстан.
Одним из ключевых направлений стороны назвали критически важные минералы. Казахстан и Бельгия договорились развивать сотрудничество в этой сфере, а также в нефтехимии, промышленности, машиностроении и возобновляемой энергетике.
Отдельный блок посвящен цифровым технологиям. Страны выразили заинтересованность в совместных проектах в области искусственного интеллекта, больших данных, облачных технологий, суперкомпьютерной инфраструктуры и центров обработки данных.
В транспортной сфере Казахстан и Бельгия намерены усиливать связь между Европой и Азией. В совместном заявлении отдельно отмечена растущая роль Транскаспийского международного транспортного маршрута как одного из путей между двумя регионами.
Есть договоренности и по сельскому хозяйству. Стороны планируют увеличивать взаимную торговлю аграрной продукцией, развивать пищевую промышленность и внедрять современные агротехнологии.
Еще одно направление – образование и наука. Казахстан и Бельгия поддержали создание совместных образовательных программ, академические обмены, научные исследования и партнерства между университетами и исследовательскими центрами.
В сфере здравоохранения стороны договорились продолжать сотрудничество в развитии первичной медико-санитарной помощи. Эта тема также будет обсуждаться 14 октября в Алматы на международной конференции, посвященной 50-летию Алма-Атинской декларации.
В заявлении затронуты климатические вопросы. Казахстан и Бельгия намерены совместно работать над проблемами изменения климата, дефицита воды и деградации окружающей среды.
Кроме того, стороны приветствовали вступление в силу изменений в соглашение со странами Бенилюкс, касающееся освобождения владельцев служебных паспортов от визовых требований.
К 35-летию установления дипломатических отношений в 2027 году страны также рассчитывают завершить переговоры по соглашению, которое позволит членам семей сотрудников дипломатических представительств официально работать в принимающей стране.
Отдельная часть совместного заявления посвящена международной политике. Казахстан и Бельгия подтвердили приверженность международному праву, центральной роли ООН и договорились активнее взаимодействовать на площадках ООН, ОБСЕ, а также в форматах «Казахстан – ЕС» и «Центральная Азия – ЕС».
Касым-Жомарт Токаев и Король Филипп назвали первый государственный визит бельгийского монарха в Казахстан важной вехой и заявили о намерении придать отношениям двух стран новый импульс.
Полный текст соглашения можно посмотреть здесь.
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