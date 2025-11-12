Главы Казахстана и России в ходе визита обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и региональной повестки, передает BAQ.KZ.

Особое внимание было уделено транзитно-транспортной сфере: стороны договорились последовательно расширять возможности транспортных коридоров Север–Юг, ТМТМ, железнодорожной линии Аягоз–Бахты, Достык–Мойынты и ряда других проектов. Подчеркнута важность улучшения трансграничной логистической инфраструктуры и работы пунктов пропуска на границе, а также намерение продолжить взаимодействие в рамках инициативы "Трансалтайский диалог", призванной укреплять сотрудничество между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией.

В энергетической сфере президенты отметили значительный прогресс, достигнутый за последние годы, и подчеркнули важность сотрудничества с компанией "Росатом" в проекте строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Стороны договорились укреплять партнерство в добыче, транспортировке и поставках нефти, угля, электроэнергии, а также обсудили перспективы газового сотрудничества, включая газоснабжение приграничных регионов и транзит в третьи страны.

Помимо традиционных отраслей, обсуждались новые инновационные направления. Подписанные документы открывают возможности для совместной работы в космической сфере, атомной энергетике, развитии особых экономических зон, креативных индустрий и IT-сектора, где Казахстан имеет успешный опыт реализации проектов.

В культурно-гуманитарной сфере стороны подчеркнули рост количества мероприятий, включая гастроли, выставки, концерты и спортивные соревнования. Недавно в Москве успешно прошли Дни культуры Казахстана, а ранее — в Якутске и Казани. В этом году в Астане открыта "Аллея Вечной дружбы Казахстана и России", в Москве — "Сквер казахстанско-российской дружбы", а одной из улиц присвоено имя Шокана Уалиханова. В планах — открытие Казахского информационно-культурного центра в Москве.

Образование и спорт также остаются приоритетными направлениями сотрудничества. В Казахстане функционируют девять филиалов ведущих российских вузов, открыты филиалы МГИМО в Астане и КазНУ имени аль-Фараби в Омске, прорабатывается вопрос создания представительства российского медицинского вуза. Совместно строятся школы с учетом образовательных стандартов обеих стран, а в Алматы будет построен филиал школы "Сириус". Особое внимание уделяется продвижению русской культуры и языка через Международную организацию по русскому языку, созданную по инициативе Казахстана.

Глава государства отметил важность обсуждения актуальной региональной и глобальной повестки: "Казахстан и Россия активно и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках. Подтвердили готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Организации Договора о коллективной безопасности и других многосторонних структур".

Эта масштабная координация демонстрирует, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжает развиваться во всех ключевых сферах