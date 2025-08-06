В Кремле раскрыли, о чём говорили президент России Владимир Путин и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ. Центральной темой стало обсуждение украинского кризиса и возможного перезапуска стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном. Переговоры прошли в закрытом формате и длились более трёх часов.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны обменялись "сигналами" — от Путина к Трампу и обратно. По его словам, разговор был "полезным и конструктивным", но дальнейшие комментарии возможны только после того, как Уиткофф отчитается перед американским лидером.

Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию в 2025 году. В Москву он прилетел ранним утром в среду. В Госдепе США официально дистанцировались от визита, заявив, что не располагают деталями поездки и не могут комментировать её итоги. При этом представитель ведомства Тэмми Брюс подчеркнула, что Дональд Трамп по-прежнему "верит в дипломатическое решение конфликта".