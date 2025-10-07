О концерте Димаша в Madison Square Garden сняли документальный фильм
Казахстанский певец Димаш Кудайберген покорил легендарную сцену Madison Square Garden в Нью-Йорке, подарив зрителям незабываемый концерт, передает BAQ.KZ.
Этот вечер стал важной вехой в карьере артиста и настоящим праздником музыки, объединившим сердца слушателей со всего мира.
"Спасибо всем, кто разделил со мной эту мечту — моей команде, музыкантам, зрителям и всем, кто верил в этот путь", — признался Димаш после выступления.
Музыка стала мощным мостом между Казахстаном и Америкой, объединив людей "от сердца к сердцу, от души к душе", отметил певец.
Кроме того, Димаш анонсировал создание документального фильма о концерте, который расскажет о пути, эмоциях и той невероятной энергии, которую артисты и зрители пережили вместе. "Скоро вы сможете увидеть это", — пообещал он.
