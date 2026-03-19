О неблагоприятной погоде предпредили синоптики
Казахстанцев призывают быть внимательными на дорогах.
По данным РГП «Казгидромет», с 18 по 20 марта 2026 года в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает BAQ.kz.
Казахстанцев призывают быть внимательными на дорогах и при нахождении на улице.
Прогноз
-
Павлодарская область: 18–20 марта возможен рост загрязнения воздуха первой степени опасности. На юге и востоке региона ночью и утром гололедица и туман.
-
Мангистауская область: ночью и утром 19 марта туман на юге и в центре области.
-
Область Жетысу (Алакольские озера): 19–20 марта северо-западный ветер порывами 15–20 м/с.
-
Область Абай: 19 марта гололед на севере, туман на западе, севере и центре.
-
Восточно-Казахстанская область: 19 марта гололед на севере, туман на севере, востоке и юге.
-
Атырауская область: 19 марта ночью и утром туман на севере и востоке.
-
Жамбылская область: 19 марта днем гроза в горных районах, туман на юге и в горах. Ветер северо-восточный 15–20 м/с.
-
Туркестанская область: 19 марта дождь и гроза на юге и в горах, туман на севере. Ветер 15–20 м/с.
-
Северо-Казахстанская область: ночью и утром 19 марта туман, гололед, низовая метель; днем дождь и снег. Ветер порывами 15–20 м/с.
-
Актюбинская область: ночью и утром 19 марта туман на севере, востоке и центре.
-
Костанайская область: 19 марта туман на севере, востоке и юге.
-
Улытау, Карагандинская и Акмолинская области: 19 марта туман и гололед; на дорогах гололедица.
-
Астана: 19 марта туман и гололед.
-
Западно-Казахстанская область: 19 марта туман и гололед на западе, севере и юге.
Паводки
В области Абай в период 17–19 марта ожидается активное снеготаяние, повышение уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.
МЧС Казахстана рекомендует:
-
С осторожностью передвигаться по дорогам;
-
Избегать выхода на лед и нахождения вблизи водоемов.
Самое читаемое
- В Уральске скончался экс-чиновник, подозреваемый в связи с подростком
- Сваи забивают, мебель трясется: жители аварийного дома в Астане на грани срыва
- В Актобе задержан подозреваемый в убийстве: дело о найденном теле получило развитие
- Иностранные нелегалы работали на объекте в Алматы
- День национальной одежды отмечают в Казахстане