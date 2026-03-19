О неблагоприятной погоде предпредили синоптики

Казахстанцев призывают быть внимательными на дорогах.

Сегодня 2026, 06:00
Istockphoto Сегодня 2026, 06:00
Сегодня 2026, 06:00
По данным РГП «Казгидромет», с 18 по 20 марта 2026 года в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает BAQ.kz.

Казахстанцев призывают быть внимательными на дорогах и при нахождении на улице.

Прогноз

  • Павлодарская область: 18–20 марта возможен рост загрязнения воздуха первой степени опасности. На юге и востоке региона ночью и утром гололедица и туман.

  • Мангистауская область: ночью и утром 19 марта туман на юге и в центре области.

  • Область Жетысу (Алакольские озера): 19–20 марта северо-западный ветер порывами 15–20 м/с.

  • Область Абай: 19 марта гололед на севере, туман на западе, севере и центре.

  • Восточно-Казахстанская область: 19 марта гололед на севере, туман на севере, востоке и юге.

  • Атырауская область: 19 марта ночью и утром туман на севере и востоке.

  • Жамбылская область: 19 марта днем гроза в горных районах, туман на юге и в горах. Ветер северо-восточный 15–20 м/с.

  • Туркестанская область: 19 марта дождь и гроза на юге и в горах, туман на севере. Ветер 15–20 м/с.

  • Северо-Казахстанская область: ночью и утром 19 марта туман, гололед, низовая метель; днем дождь и снег. Ветер порывами 15–20 м/с.

  • Актюбинская область: ночью и утром 19 марта туман на севере, востоке и центре.

  • Костанайская область: 19 марта туман на севере, востоке и юге.

  • Улытау, Карагандинская и Акмолинская области: 19 марта туман и гололед; на дорогах гололедица.

  • Астана: 19 марта туман и гололед.

  • Западно-Казахстанская область: 19 марта туман и гололед на западе, севере и юге.

Паводки

В области Абай в период 17–19 марта ожидается активное снеготаяние, повышение уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

МЧС Казахстана рекомендует:

  • С осторожностью передвигаться по дорогам;

  • Избегать выхода на лед и нахождения вблизи водоемов.

