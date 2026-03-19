Казахстанцев призывают быть внимательными на дорогах и при нахождении на улице.

Павлодарская область: 18–20 марта возможен рост загрязнения воздуха первой степени опасности. На юге и востоке региона ночью и утром гололедица и туман.

Мангистауская область: ночью и утром 19 марта туман на юге и в центре области.

Область Жетысу (Алакольские озера): 19–20 марта северо-западный ветер порывами 15–20 м/с.

Область Абай: 19 марта гололед на севере, туман на западе, севере и центре.

Восточно-Казахстанская область: 19 марта гололед на севере, туман на севере, востоке и юге.

Атырауская область: 19 марта ночью и утром туман на севере и востоке.

Жамбылская область: 19 марта днем гроза в горных районах, туман на юге и в горах. Ветер северо-восточный 15–20 м/с.

Туркестанская область: 19 марта дождь и гроза на юге и в горах, туман на севере. Ветер 15–20 м/с.

Северо-Казахстанская область: ночью и утром 19 марта туман, гололед, низовая метель; днем дождь и снег. Ветер порывами 15–20 м/с.

Актюбинская область: ночью и утром 19 марта туман на севере, востоке и центре.

Костанайская область: 19 марта туман на севере, востоке и юге.

Улытау, Карагандинская и Акмолинская области: 19 марта туман и гололед; на дорогах гололедица.

Астана: 19 марта туман и гололед.