О новом стандарте питания школьников рассказали в Минздраве
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В Минздраве обеспокоены инцидентами пищевых отравлений. В связи с этим ведомство вводит с 1 сентября 2025 года новый стандарт питания, сообщила министр Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.
"С 1 сентября 2025 года в организациях образования вводится в действие новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню, разработанные в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону", - сказала министр на заседании правительства.
В целом, по ее словам, детей Министерством разработаны новые подходы по усилению государственного контроля за детскими объектами, финансируемыми из государственного бюджета.
Основные вносимые поправки направлены на:
- придание особого статуса для объектов с пребыванием детей;
- исключение предварительного уведомления о предстоящих проверках для правильной оценки текущей ситуации на объекте;
- внедрение системы мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
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