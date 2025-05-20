  • 20 Мая, 12:04
  • BAIGENEWS

О новом стандарте питания школьников рассказали в Минздраве

Сегодня, 11:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
80
Фото: BAQ.KZ

В Минздраве обеспокоены инцидентами пищевых отравлений. В связи с этим ведомство вводит с  1 сентября 2025 года новый стандарт питания, сообщила министр Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.

"С 1 сентября 2025 года в организациях образования вводится в действие новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню, разработанные в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону", - сказала министр на заседании правительства.

В целом, по ее словам, детей Министерством разработаны новые подходы по усилению государственного контроля за детскими объектами, финансируемыми из государственного бюджета.

Основные вносимые поправки направлены на:

- придание особого статуса для объектов с пребыванием детей;

- исключение предварительного уведомления о предстоящих проверках для правильной оценки текущей ситуации на объекте;

- внедрение системы мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Самое читаемое

Наверх