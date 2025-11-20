О новом инвестиционном контуре Восточно – Казахстанской области подробно рассказал глава региона, передает BAQ.kz.

По словам Нурымбета Сактаганова в портфеле - 81 проект на сумму, превышающую один триллион тенге, причем 64 проекта уже находятся в активной стадии. В этом году планируется запуск 15 проектов на сумму 55 миллиардов тенге, что обеспечит создание свыше 400 новых рабочих мест.

"Особое внимание в инвестиционной стратегии региона уделяется развитию горно-металлургического комплекса. Для этого планируется активная разработка новых месторождений, а также других разведанных ресурсов. На очереди реализация проекта по строительству горно-обогатительного комбината в Тарбагатайском районе и компаний "Алатау Литий" и Кри́да Корпорейшн в Уланском районе", - рассказал Нурымбет Сактаганов.

Кроме того, добыча сырья осваивается и техногенным способом. Это, по словам акима, позволит вовлечь в оборот ранее недоступные запасы и извлекать цветные металлы из старых хвостохранилищ. Также Восточный Казахстан намерен закрепить за собой статус ведущего поставщика топлива для атомной энергетики. В настоящее время "Ульба-ТВС" уже достигла проектной мощности по производству топливных сборок.