О современных методах диагностики онкологии у детей рассказали в Минздраве

В Алматы прошёл круглый стол на тему проблем оказания медицинской помощи детям с опухолями центральной нервной системы и путей их решения. В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения Казахстана, а также международные эксперты, передает BAQ.KZ.

Среди участников — главный внештатный детский онкогематолог МЗ РК Лязат Манжуова и профессор нейрохирургии клиники Charité – Universitätsmedizin Berlin Ульрих Томале.

Открывая встречу, глава департамента охраны здоровья матери и ребёнка Минздрава Магрипа Ембергенова отметила системную работу по развитию детской онкогематологии и внедрение современных методов диагностики и лечения.

«Внедрены современные высокотехнологичные методы диагностики и лечения, включая иммуногистохимию, иммуногенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозную химиотерапию при саркомах костей и мягких тканей, а также органосохраняющие хирургические методы лечения при костных саркомах. Ежегодно проводится более 70 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, около 15 эндопротезирований суставов при опухолях костей и сеансы селективной интраартериальной химиотерапии», — отметила она.

«На базе столичного Национального онкологического центра уже к середине года станут доступны протонная терапия и радиойодтерапия», — подчеркнула Ембергенова.

В рамках дальнейшего развития отрасли планируется обучение казахстанских специалистов за рубежом. В частности, в этом году 20 врачей пройдут подготовку по детской онкологии в турецкой клинике «Флоренс Найтингейл».

Кроме того, продолжается работа по обеспечению пациентов лекарственными препаратами через международные организации системы ООН. Планируется расширить перечень применяемых препаратов до 44 наименований.

В ходе круглого стола участники обсудили текущие проблемы, международный опыт и современные подходы к лечению опухолей ЦНС у детей, а также подчеркнули важность профессионального взаимодействия.

Отмечается, что в Казахстане реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, принятый по поручению Главы государства.