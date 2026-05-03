ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Объединённые Арабские Эмираты заявили о решении выйти из ОПЕК и формата ОПЕК+, объединяющих крупнейших производителей нефти, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Министр энергетики Сухаил Мохамед аль-Мазруи отметил, что этот шаг стал результатом тщательного анализа текущей и будущей энергетической политики страны. По его словам, решение носит политический характер и не обсуждалось с другими государствами, включая Саудовскую Аравию, которая считается ключевым игроком в альянсе.

Власти ОАЭ считают, что выход из соглашений не окажет существенного влияния на мировой нефтяной рынок.

При этом страны Персидского залива уже сталкиваются с трудностями при экспорте нефти через Ормузский пролив, через который ранее проходила значительная часть глобальных поставок.

Аналитики отмечают, что этот шаг может сыграть на руку президенту США Дональду Трампу, ранее критиковавшему ОПЕК за влияние на мировые цены на нефть.

ОПЕК была создана в 1960 году и на протяжении десятилетий координировала объёмы добычи нефти среди стран-участниц для стабилизации рынка. ОАЭ входили в организацию с 1967 года; после их выхода число членов сократится до 11.