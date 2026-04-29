ОАЭ официально покидают ОПЕК
Решение принято на фоне сохраняющейся нестабильности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Объединённые Арабские Эмираты заявили о выходе из Организации стран-экспортёров нефти с 1 мая, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.
Решение объясняется стремлением сосредоточиться на национальных интересах и развитии собственного энергетического сектора.
В заявлении подчёркивается, что страна намерена выстраивать более гибкую стратегию в условиях меняющейся мировой энергетической ситуации и обязательств перед инвесторами и международными партнёрами.
ОАЭ отметили, что за годы членства внесли значительный вклад в работу организации, однако сейчас считают необходимым скорректировать курс с учётом долгосрочных экономических целей.
При этом в Абу-Даби подчеркнули, что выход из ОПЕК не означает отказа от участия в поддержании стабильности мирового нефтяного рынка. Страна заявила о готовности продолжать взаимодействие с другими производителями и потребителями нефти.
Решение принято на фоне сохраняющейся нестабильности на энергетических рынках и геополитической напряжённости в районе Аравийского залива и Ормузского пролива, которые влияют на глобальные поставки энергоресурсов.
