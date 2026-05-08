ОАЭ отражает ракетно-дроновую атаку, предположительно запущенную из Ирана

Системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов перехватывают ракеты и беспилотные летательные аппараты, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что «системы ПВО ОАЭ активно отражают атаки ракет и беспилотников со стороны Ирана».

Дополнительные подробности о масштабе инцидента, возможных последствиях и пострадавших на данный момент не приводятся.