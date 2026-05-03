ОАЭ полностью открыли небо после временных ограничений
Полеты возобновлены, ситуация остается под контролем
Сегодня 2026, 09:45
Фото: Markus Mainka/Zoonar/IMAGO
Власти ОАЭ объявили о снятии всех временных ограничений в воздушном пространстве, введенных ранее на фоне военного конфликта в регионе, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.
Решение принято после комплексной оценки обстановки и согласования с профильными структурами.
В авиационном ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов остается приоритетом, а ситуация в небе отслеживается в режиме реального времени. Пассажирам и авиакомпаниям выразили благодарность за понимание и сотрудничество в период ограничений.
