ОАЭ ищут способ вывести экспорт сжиженного природного газа из зоны риска вокруг Ормузского пролива. Adnoc Gas рассматривает строительство нового СПГ завода на восточном побережье страны, откуда танкерам не пришлось бы проходить через пролив, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Окончательного решения пока нет. Финансовый директор Adnoc Gas Питер ван Дрил сообщил, что компания изучает несколько вариантов размещения предприятия.

К этому ОАЭ подталкивает ситуация вокруг Ормуза. После начала войны движение через пролив серьезно осложнилось, а нефтяная инфраструктура стран Персидского залива оказалась зависимой от одного морского маршрута.

Только за прошлую неделю три танкера Adnoc подверглись атакам ракет и беспилотников при прохождении через Ормуз. С начала войны число атакованных судов компании достигло 15.

ОАЭ хотят свести зависимость от Ормуза к нулю

Новый СПГ завод станет частью более крупного плана. ОАЭ уже рассматривают новые трубопроводы и расширение портов на восточном побережье, чтобы постепенно перенаправить экспорт энергоресурсов в обход пролива.

Для газа задача сложнее, чем для нефти. Большая часть газовых месторождений находится на западе страны, поэтому новому предприятию на восточном побережье, вероятно, понадобится отдельный трубопровод через территорию ОАЭ.

Стоимость такого проекта может составить несколько миллиардов долларов.

При этом Adnoc Gas уже строит СПГ терминал в Рувайсе внутри Персидского залива. После его запуска экспортные мощности компании должны более чем удвоиться и приблизиться к 15 млн тонн в год.

Если проект на восточном побережье получит одобрение, ОАЭ смогут отправлять часть СПГ напрямую в открытое море, минуя Ормуз.

Для региона это может стать первым крупным шагом по переносу экспорта СПГ за пределы пролива. Катар и другие поставщики сжиженного газа пока сильно зависят от этого маршрута.

Страны Персидского залива ищут запасные выходы

Проблема уже вышла далеко за пределы ОАЭ. Саудовская Аравия перенаправляет часть нефти по трубопроводу East West к портам Красного моря и рассматривает расширение экспортных мощностей.

Ирак работает над восстановлением старых маршрутов и строительством новых линий для поставок нефти через Сирию и Турцию.

ОАЭ идут по тому же пути, но пытаются решить вопрос сразу для нефти и газа.

Пока новый завод остается одним из рассматриваемых вариантов. Сам факт появления такого проекта показывает, насколько сильно конфликт вокруг Ормузского пролива меняет энергетические планы стран региона. Компании уже думают не только о том, как провести очередной танкер через опасный участок, но и о том, как перестроить маршруты на годы вперед.