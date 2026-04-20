Объединённые Арабские Эмираты ведут переговоры с США о возможной финансовой поддержке на случай ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идёт о механизмах доступа к долларовой ликвидности, если конфликт с Ираном приведёт к экономическим рискам для страны.

Как отмечается, глава Центрального банка ОАЭ Халед Мохамед Балама обсудил возможность создания валютной своп-линии с министром финансов США Скоттом Бессентом, а также представителями Минфина и Федеральной резервной системы во время встреч в Вашингтоне.

По информации американских источников, эмиратская сторона заявила, что пока стране удалось избежать серьёзных экономических последствий конфликта.

Однако при его затягивании может возникнуть необходимость в дополнительной финансовой поддержке.

Речь идёт о так называемой «финансовой подушке», которая позволит обеспечить стабильность финансовой системы и доступ к долларовым ресурсам в условиях возможной эскалации ситуации в регионе.