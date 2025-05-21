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Об особенностях "комфортных школ" рассказали в Минпросвещения

Сегодня, 15:04
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пресс-служба Министерства просвещения Сегодня, 15:04
Сегодня, 15:04
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Фото: пресс-служба Министерства просвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в СЦК рассказал об особенностях национального проекта "Комфортная школа", передает BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что проект направлен на ликвидацию разрыва между городскими и сельскими школами. Также, по словам министра, цель проекта не создание элитных учебных заведений, а на массовое внедрение высоких стандартов качества образования.

"Главное преимущество школ — создание удобной и эргономичной среды, которая полностью ориентирована на потребности учеников.

Особое внимание уделено безопасности через современные системы видеонаблюдения, контроль доступа, а также отдельные блоки для учеников младших и старших классов обеспечивают защищенную и комфортную среду обучения", - сказал министр.

Он также добавил, что особенность образовательной модели в школах заключается в гармоничном сочетании теоретической подготовки с практической работой в лабораториях и мастерских.

Педагоги используют прогрессивные методики - от групповых проектов до интерактивных форматов, что позволяет раскрывать уникальные способности каждого отдельного ученика.

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