Обама и Клинтон призвали американцев выходит на протесты против Трампа
Обама и Клинтон призвали американцев выходить на протесты против политики Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Как сообщает BILD, бывший президент США Билл Клинтон призвал американцев открыто выступить против депортационной политики администрации Дональда Трампа после гибели 37-летнего медбрата Алекса Претти в Миннеаполисе. По словам Клинтона, произошедшее стало тревожным сигналом для страны.
– Если мы откажемся от наших свобод после 250 лет, мы можем больше никогда их не вернуть, — заявил он.
Ранее к поддержке протестов призвали и Барак Обама с супругой Мишель. В совместном заявлении они подчеркнули, что волна мирных акций в Миннеаполисе и других городах США — это напоминание о гражданской ответственности.
– Это своевременное напоминание о том, что в конечном итоге именно от каждого и каждой из нас как граждан зависит, готовы ли мы вставать против несправедливости, защищать наши основные свободы и требовать ответственности от власти, — говорится в их обращении.
Дональд Трамп, в свою очередь, резко отреагировал на протесты. В соцсети Truth Social он опубликовал фото предполагаемого оружия Претти и обвинил власти Миннесоты в подстрекательстве к беспорядкам.
– Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать свою работу! — написал Трамп.
