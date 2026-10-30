Обама сравнил золотой Белый дом Трампа с рестораном Саддама Хусейна

Бывший президент США Барак Обама высмеял золотой декор в Белом доме при Дональде Трампе, сравнив интерьер резиденции с рестораном бывшего иракского лидера Саддама Хусейна. К критике присоединился и экс-президент Билл Клинтон.

Белый дом выглядит так, будто Саддам Хусейн открыл ресторан Cheesecake Factory, - пошутил Обама, комментируя обилие золота в Овальном кабинете.

Трамп ответил на критику во время публичного выступления, заявив, что считает необходимым обновлять историческое здание. По его словам, после администрации Обамы Белый дом находился в «плачевном состоянии». Как подсчитала The New York Times, около 33% поверхностей стен, дверей, потолков и декоративных элементов Овального кабинета теперь покрыты золотым декором.

В интерьере также появились портреты президентов в массивных золотых рамах, позолоченные фигурки и украшения из 24-каратного сусального золота. Помимо обновления интерьеров, Трамп инициировал масштабные строительные проекты на территории резиденции, включая новый бальный зал, вертолётную площадку, триумфальную арку и поле для гольфа.