Обама сравнил золотой Белый дом Трампа с рестораном Саддама Хусейна
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Бывший президент США Барак Обама высмеял золотой декор в Белом доме при Дональде Трампе, сравнив интерьер резиденции с рестораном бывшего иракского лидера Саддама Хусейна. К критике присоединился и экс-президент Билл Клинтон.
Белый дом выглядит так, будто Саддам Хусейн открыл ресторан Cheesecake Factory, - пошутил Обама, комментируя обилие золота в Овальном кабинете.
Трамп ответил на критику во время публичного выступления, заявив, что считает необходимым обновлять историческое здание. По его словам, после администрации Обамы Белый дом находился в «плачевном состоянии». Как подсчитала The New York Times, около 33% поверхностей стен, дверей, потолков и декоративных элементов Овального кабинета теперь покрыты золотым декором.
В интерьере также появились портреты президентов в массивных золотых рамах, позолоченные фигурки и украшения из 24-каратного сусального золота. Помимо обновления интерьеров, Трамп инициировал масштабные строительные проекты на территории резиденции, включая новый бальный зал, вертолётную площадку, триумфальную арку и поле для гольфа.
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