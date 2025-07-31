В районном суде Жалагашского района рассмотрено уголовное дело по статье "Причинение физической боли" в отношении местной жительницы, гражданки Г., конфликт в столовой обернулся для нее 100 часами общественных работ, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, инцидент произошел 1 июля 2025 года в одной из столовых поселка Жалагаш. Во время обеда подсудимая громко разговаривала по мобильному телефону, на что хозяйка заведения — гражданка А. — сделала ей замечание. Это вызвало у посетительницы бурную реакцию.

Дождавшись, когда потерпевшая вышла на улицу, Г. остановила её и начала словесную перепалку. Затем она схватила женщину за волосы, встряхнула и ударила кулаком в лицо. В результате конфликта потерпевшая испытала физическую боль, однако серьезных телесных повреждений зафиксировано не было.

На судебном заседании подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном и попросила прощения. Суд учел раскаяние, сотрудничество со следствием и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ.