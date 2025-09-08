Политолог Газиз Абишев прокомментировал предложение Главы государства объединить две палаты парламента Казахстана в одну, передает BAQ.KZ. По его мнению, такая реформа направлена на усиление роли законодательной власти и создание баланса между ветвями власти в стране.

Эксперт отметил, что объединенный парламент будет концентрировать полномочия обеих палат и сможет одновременно утверждать премьер-министра, согласовывать бюджет, реализовывать законодательные инициативы, назначать руководителей подчиненных президенту органов и утверждать судей Конституционного и Верховного судов.

"Объединенный парламент будет иметь объединенные полномочия двух палат парламента, то есть в котором будет одновременно и утверждать премьер-министра, и согласовывать бюджет, и реализовывать законодательные инициативы, и назначать, согласовывать, утверждать руководителей непосредственно подчиненных президенту органов вроде Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Высшей аудиторской палаты и одновременно утверждать судей Конституционного суда и Верховного суда", — сказал Абишев.

Он добавил, что концентрация полномочий создаёт серьёзные возможности для партии большинства, но снижение числа палат само по себе не гарантирует повышение качества работы парламента.

"То есть это довольно-таки большое количество полномочий, сконцентрированных внутри одной палаты. И в этом смысле, конечно, руководство этой палаты, партия большинства, будет иметь серьезные полномочия", — подчеркнул эксперт.

Газиз Абишев отметил, что многое будет зависеть от организационных деталей реформы - от регламента работы парламента, состава депутатов и участия политических партий. Объединение палат создаст возможности для ускоренного принятия законов, усиления контроля за их исполнением и расширения участия политических сил в парламентской работе, заключил политолог.