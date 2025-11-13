"Объектов для дальнейших санкций против РФ осталось мало" — госсекретарь США
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
США близки к исчерпанию возможностей по введению новых антироссийских санкций, передает BAQ.KZ.
Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге по итогам встречи премьер-министров стран-членов G7. По его словам, осталось не так много потенциальных целей для ограничительных мер, а уже существующие рестрикции охватывают крупнейшие российские компании.
"Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции", – сказал Рубио в общении с журналистами по завершении встречи.
Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон уже ввел ограничения против "крупнейших нефтяных компаний" России и отметил необходимость действий со стороны Европы.
Самое читаемое
- Каратист Жоламан Биғабыл завоевал бронзу на Играх исламской солидарности
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- 94% сёл Алматинской области подключены к широкополосному интернету
- В Алматинской области раскрыли кражу цветного металла с поезда
- ДТП в Алматинской области: спасатели спасли пострадавшего водителя