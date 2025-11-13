США близки к исчерпанию возможностей по введению новых антироссийских санкций, передает BAQ.KZ.

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на брифинге по итогам встречи премьер-министров стран-членов G7. По его словам, осталось не так много потенциальных целей для ограничительных мер, а уже существующие рестрикции охватывают крупнейшие российские компании.

"Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции", – сказал Рубио в общении с журналистами по завершении встречи.

Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон уже ввел ограничения против "крупнейших нефтяных компаний" России и отметил необходимость действий со стороны Европы.