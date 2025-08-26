Объекты без норм пожарной безопасности теперь под строгим контролем МЧС
Новые правила согласования противопожарной защиты вступили в силу.
Сегодня, 15:32
65Фото: pixabay.com
С 25 августа в Казахстане вступила в силу новая норма, обязывающая согласовывать с Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) специальные технические условия противопожарной защиты объектов, на которые отсутствуют установленные нормы и правила, передаёт BAQ.KZ.
Реализация этой функции закреплена приказом МЧС.
Принятая мера направлена на исключение безосновательных отступлений от требований пожарной безопасности и усиление контроля за объектами, для которых ранее не существовало стандартов.
Теперь все нестандартные здания и сооружения обязаны пройти согласование МЧС, что позволит минимизировать риски возникновения пожаров и повысить безопасность населения.
