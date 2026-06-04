Объекты в охранных зонах электросетей предложили взять под особый контроль
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Рынки, склады и другие объекты, расположенные в охранных зонах высоковольтных линий электропередач, могут представлять угрозу безопасности граждан. На эту проблему обратила внимание сенатор Бибигуль Жексенбай в своем депутатском запросе на пленарном заседании, передает BAQ.KZ.
"Сегодня одним из вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность в обществе, является несоблюдение требований инженерной и энергетической безопасности на объектах с массовым скоплением людей. В последнее время активно обсуждается ситуация вокруг охранных зон высоковольтных линий электропередачи, расположенных на территории рынка "Алаш" в городе Астане. Однако актуальность этой проблемы не ограничивается судьбой одного рынка или одного субъекта предпринимательства. Это вопрос безопасности граждан, защищенности стратегической инженерной инфраструктуры страны и эффективности взаимодействия государственных органов. К сожалению, подобные случаи характерны не только для столицы. Во многих регионах Казахстана в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи находятся рынки, склады, автостоянки, производственные и коммерческие объекты", – отметила Бибигуль Жексенбай.
В своем запросе сенатор предложила провести комплексную инвентаризацию объектов, расположенных в охранных зонах высоковольтных линий электропередач по всей стране, создать единый цифровой реестр таких зон с интеграцией в государственные информационные системы, усилить межведомственное согласование при строительстве и размещении объектов вблизи энергетической инфраструктуры, а также внедрить современные инструменты цифрового мониторинга и совершенствовать законодательство в данной сфере.
Кроме того, депутат считает необходимым рассмотреть вопрос усиления ответственности за нарушения требований безопасности, способные создать угрозу жизни и здоровью граждан.
"Жизнь и здоровье граждан, безопасность стратегической инфраструктуры и верховенство закона должны стоять выше любых экономических или коммерческих интересов", – заключила сенатор.
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