В Казахстане продолжается активная работа по увеличению доли отечественного содержания в закупках товаров, работ и услуг, передает BAQ.KZ.

По данным первого полугодия 2025 года заключено 968 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на сумму 1,132 трлн тенге. Это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сравнения, в 2024 году было оформлено 898 подобных соглашений на сумму свыше $2 млрд.

Одним из ярких примеров является офтейк-контракт KazMinerals с чилийской компанией ME Elecmetal на строительство завода по производству мелющих шаров в Талдыкоргане. Объем инвестиций в проект составляет $85 млн, и он реализуется в соответствии с поручением Президента по расширению партнерства с международными инвесторами.

В 2025 году также приняты поправки, обязывающие крупных заказчиков, включая недропользователей, разрабатывать и исполнять программы по увеличению казахстанского содержания в закупках.

Кроме того, для поддержки промышленного сектора введен новый инструмент — договор гарантированного закупа. Такой механизм обеспечивает стабильность: предприятие обязуется поставлять продукцию в оговоренном объеме, а заказчик гарантирует долгосрочные закупки. Это создает предсказуемые условия и способствует устойчивому развитию обрабатывающей промышленности.