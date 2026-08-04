Объем экспорта ВКО за рубеж составил 1,5 млрд долларов с начала года

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова прошло заседание Правительства РК, в котором принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

На заседании обсуждались итоги прошлого года: экспорт продукции агропромышленного комплекса Казахстана достиг 7 млрд долларов, это на 37% больше по сравнению с предыдущим годом.

«Более половины объема экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки. Это свидетельствует о динамичном развитии перерабатывающей промышленности страны. Кроме того, значительно вырос экспорт зерна. Благодаря мерам государственной поддержки, казахстанская сельскохозяйственная продукция вышла на рынки Марокко, Алжира, Объединённых Арабских Эмиратов, Вьетнама и ряда европейских стран. Вместе с тем, возобновились экспортные поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию», - сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Устойчивый рост демонстрирует и экспорт продукции переработки масличных культур. По итогам 2025 года экспорт подсолнечного масла увеличился на 41%, а экспорт рафинированного подсолнечного масла вырос более чем вдвое.

Активная работа в этом направлении ведётся и в Восточно-Казахстанской области. По информации Управления предпринимательства и промышленности ВКО, в январе-мае текущего года объем экспорта региона составил полтора миллиарда долларов.

Основными направлениям экспорта промышленной продукции являются Китай, Турция, Германия, Россия и США. В эти страны поставляются руды, цинковые концентраты, цветные, редкие и драгоценные металлы и продукция из них, конденсаторы и др.

Основными рынками сбыта сельхозпродукции являются страны Центральной Азии, Китай, Россия и Латвия. В эти государства экспортируют подсолнечное и сафлоровое масла, пшеницу и меслин, жмых, ячмень, семена подсолнечника и корма для животных.

В число крупнейших экспортёров региона входят «Казцинк», Усть-Каменогорский металлургический завод, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, «Сей-Нар», «Алтын Шығыс» и «ВостокЭкоЛайн».