Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Иран обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в сфере транспорта, логистики и торговли. Об этом Глава государства сказал, выступая на казахско-иранском бизнес-форуме, передает BAQ.KZ.

По словам Токаева, ключевую роль в укреплении экономического партнерства играет Казахско-иранская межправительственная комиссия, работа которой направлена на расширение деловых связей и реализацию совместных проектов.

Президент отметил, что в Казахстане создаются благоприятные условия для инвесторов:

действует Инвестиционный штаб,

внедряется Национальная цифровая платформа "одно окно",

активно развиваются инструменты привлечения капитала.

Токаев подчеркнул, что первостепенное значение в сотрудничестве двух стран имеет развитие транспортно-логистических связей.

"Казахстан является одним из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии. Сегодня 85% грузооборота между Китаем и Европой проходит через нашу территорию. Мы считаем Иран важным партнером и готовы к совместной работе по развитию портовых терминалов и увеличению транзитных объемов", — сказал Президент.

В числе совместных проектов он отметил строительство транспортно-логистического терминала в порту Шахид Раджаи, что позволит обеспечить прямые поставки казахстанской продукции на мировые рынки. Казахстан также заинтересован в развитии связей портов Актау и Курык с иранскими портами Амирабад, Анзали, а также в установлении партнерств с Бендер-Аббасом и Чабахаром.

Особое место занимает развитие мультимодальных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Персидским заливом.

"Железная дорога Казахстан–Туркменистан–Иран играет стратегическую роль. Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что даст колоссальный экономический эффект", — подчеркнул Токаев.

По его словам, расширение торговых потоков позволит запустить новые промышленные проекты и создать условия для открытия сервисных центров и производственных площадок.