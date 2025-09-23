Объем грузоперевозок в Казахстане вырос почти на 10%
В Казахстане за январь–август 2025 года перевезено 753 млн тонн грузов, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от перевозки грузов и багажа всеми видами транспорта составили 3,7 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Рост грузооборота зафиксирован в ряде регионов. Наибольший прирост показали Атырауская область (+47,8%), Жетісу (+41,1%) и Абайская область (+30%). В Астане рост составил 15,2%, в Алматы — 1,5%.
По видам транспорта лидером традиционно остается железная дорога — 300,3 млн тонн, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Автомобильным транспортом перевезено грузов на 1,8% больше.
Значительный рост отмечается в трубопроводных перевозках — 228,1 млн тонн (+16,5%), а также в морских и прибрежных — 2,5 млн тонн (+30,6%). Воздушный транспорт перевез 19,1 тыс. тонн грузов (+7,5%).
Таким образом, ключевые виды транспорта продемонстрировали положительную динамику, что отражает рост деловой активности и развитие экспортно-импортных потоков.
