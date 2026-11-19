Сегодня в Алматы проходит международная научно-практическая конференция «Алматинская декларация: 35 лет диалога, сотрудничества и добрососедства», посвященная 35-летию принятия Алматинской декларации, определившей основные принципы межгосударственных отношений на постсоветском пространстве. В конференции принимают участие представители исполнительных органов СНГ, научно-экспертных организаций и университетов государств – участников Содружества, государственных органов, а также общественные деятели. Организатором мероприятия выступил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В ходе конференции первый заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко рассказал о пути развития Содружества за 35 лет, современной роли организации и направлениях сотрудничества между государствами, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В этом году исполняется 35 лет со дня создания Содружества Независимых Государств. В связи с этим главы государств на саммите, прошедшем в Авазе, приняли специальное заявление, посвященное 35-летию создания и развития СНГ.

«Это одно из важных решений за 35-летнюю историю Содружества. За это время СНГ превратилось в важную региональную международную организацию, объединившую все государства-участники. Отношения между странами основывались на принципах взаимной выгоды и уважения государственного суверенитета. Самое главное, государства стремились жить в мире и дружбе, совместно работать ради развития своих стран и укрепления сотрудничества в рамках всего Содружества», — сказал Игорь Петришенко.

Он отметил, что также были определены основные направления взаимодействия в рамках организации. Среди них особое значение придается экономическому сотрудничеству. Главы государств заявили о необходимости активно развивать экономические связи и разрабатывать дополнительные механизмы, адаптированные к современным условиям, для реализации конкретных проектов.

Взаимный товарооборот стран СНГ вырос на 18%

Игорь Петришенко рассказал о результатах экономического сотрудничества, приведя показатели товарооборота и объема инвестиций.

По его данным, в период с 2022 по 2025 год взаимный товарооборот стран Содружества вырос на 18%. А за январь-август текущего года этот показатель увеличился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Хотел бы остановиться только на показателях товарооборота за последние пять лет. В период с 2022 по 2025 год взаимный товарооборот вырос на 18%. Это хороший показатель. Если посмотреть на результаты текущего года, мы также наблюдаем положительную динамику. За январь-август рост составил 13,7%», — сказал он.

Кроме того, за последние пять лет объем инвестиций между странами СНГ достиг 45 миллиардов долларов США. За этот период инвестиции увеличились примерно на 10 миллиардов долларов.

По его словам, эти показатели свидетельствуют о заинтересованности государств – участников Содружества в привлечении инвестиций, развитии взаимной торговли и налаживании промышленной кооперации. Все эти направления постепенно развиваются с 1990-х годов.

Соглашение о зоне свободной торговли расширило сотрудничество

Первый заместитель Генерального секретаря СНГ также остановился на истории формирования экономических связей. По его словам, в 1994 году было подписано первое соглашение о создании зоны свободной торговли. Позже документ пересмотрели с учетом опыта его реализации и сложившихся условий.

Таким образом, в 2011 году в Санкт-Петербурге было заключено новое соглашение о зоне свободной торговли. Этот документ позволил еще больше углубить экономические связи государств.

«Показатели, которые я назвал, свидетельствуют о практической реализации норм, закрепленных в этом соглашении. Кроме того, в 2023 году наши государства расширили рамки сотрудничества и заключили соглашение о торговле услугами», — сказал Игорь Петришенко.

По его пояснению, последнее соглашение охватывает услуги в сферах транспорта, строительства и туризма. Это также дополнительная возможность для укрепления взаимосвязей между странами Содружества.

По словам Игоря Петришенко, соглашение о торговле услугами является дополнительным резервом для расширения экономического сотрудничества государств СНГ и развития совместной работы.