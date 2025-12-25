Правительство Республики Казахстан подводит итоги 2025 года в отраслях туризма и спорта в рамках реализации поручений Главы государства. Кроме того, состоялось вручение премии "Үздік – 2025", которой отмечены лучшие представители спортивной сферы, передаёт BAQ.KZ.

Министр туризма и спорт Ербол Мырзабосынов сообщил, что в Казахстане в текущем году отмечен рост туристского потока. По итогам января–сентября 2025 года Казахстан посетили 12,1 млн иностранных граждан с туристскими целями, из которых 8,6 млн классифицированы как иностранные туристы с пребыванием более одного дня. Услугами средств размещения воспользовались 1 млн иностранных и 6,7 млн внутренних туристов, что подтверждает устойчивый рост как въездного, так и внутреннего туризма.

По данным ведомства, в стране функционируют 4 499 объектов размещения с единовременной вместимостью свыше 243,5 тыс. койко-мест. Совокупный доход гостиниц и иных объектов размещения достиг 268 млрд тенге, отражая рост деловой активности и туристского потребления в регионах.

Объем инвестиций в туризм за январь–октябрь 2025 года увеличился на 38,1% и составил 923 млрд тенге. Параллельно реализуются 147 инфраструктурных проектов в 20 регионах страны, что свидетельствует о высоком интересе частного и институционального капитала к отрасли.