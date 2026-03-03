За семь лет объем инвестиций в основной капитал Казахстана вырос с 12,6 триллионов тенге до 22,7 триллионов тенге, передает BAQ.kz.

При этом существенно изменилась их структура: основной приток средств направляется в обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, энергетику, логистику и агропромышленный комплекс. Подробно об этом Премьер-министр страны Олжас Бектенов говорит в статье, посвященной семи годам президентства Касым-Жомарта Токаева. Материал вышел в газете "Казахстанская правда".

Развитие АПК остается стратегическим приоритетом, где взаимосвязаны продовольственная безопасность, модернизация отрасли, наращивание экспорт­ного потенциала и повышение уровня жизни сельчан.

Особое внимание уделяется развитию орошаемого земледелия и инфраструктуры: продолжается расширение площадей орошения с достижением 2,5 миллионов гектар в ближайшей перспективе.

"Модернизируются ирригационные системы, элеваторы, перерабатывающие мощности и логистические цепочки. Усиливается поддержка животноводства и глубокой переработки сельхозпродукции, что позволяет увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Валовое производство продукции сельского хозяйства увеличилось за семь лет почти в 2 раза – с 5,2 триллионов тенге в 2019 году до 9,8 триллионов тенге в 2025 году; объем производства продуктов питания увеличился с 1,7 триллионов тенге до 3,9 триллионов тенге", - говорится в статье.

В соответствии с поручением Главы государства объемы поддержки отрасли доведены до одного триллиона тенге в год, а выделение средств сельхозпроиз­водителям теперь осущест­вляется заблаговременно, рассказал Олжас Бектенов. Благодаря этому существенно улучшилось качество сельхозработ, а фермеры в свою очередь ежегодно обеспечивают нас высоким урожаем.