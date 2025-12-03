  • 3 Декабря, 11:32

Объем ипотечных программ "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" вырос до 500 млрд тенге

Объем льготного кредитования посредством программ "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" увеличен в два раза. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передает BAQ.KZ.

"Объём льготного кредитования посредством программ "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" увеличен в два раза. Общий объём кредитования доведён до 500 млрд тенге", - сказал заместитель премьер-министра.

По его словам, в плановом порядке реализуются мероприятия по развитию жилищного строительства. За 10 месяцев введено 14,6 млн кв.м. Это на 4,5 % выше чем в прошлом году.

Для поддержки социально уязвимых граждан в этом году акиматы закупят свыше 14 тыс. арендных квартир на сумму более 222 млрд тенге.

